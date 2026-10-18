La morosidad se mantiene en niveles elevados y el mercado no espera una baja sustancial este año

Tras marcar una nueva suba en julio con máximo histórico, la morosidad en las familias se frenó en agosto y anotó una leve baja en agosto de apenas 0,13 puntos porcentuales, ubicándose en 12,81%. Sin embargo, estos niveles continúan en los niveles más elevados en 20 años. El sector espera que el nivel del índice demore en bajar a niveles más estables, mientras el Gobierno se muestra más optimista.

“La dinámica mensual se explicó por una caída de 0,98% en el saldo real en situación irregular 3, mientras que el financiamiento total no presentó cambios de magnitud en términos reales”, señaló el Informe sobre Bancos de la autoridad monetaria que preside Santiago Bausili. En la comparación interanual, el indicador de agosto experimentó un incremento de 6,21 puntos y casi que se duplicó en un lapso de doce meses, cuando un año atrás se ubicaba en el 6,6%.

En cuanto a las empresas, el informe del BCRA indicó que la morosidad en los préstamos se ubicó en 3,8%, un incremento de 0,18 puntos respecto a julio. Así, el total del ratio de irregularidad del crédito al sector privado no presentó cambios significativos en agosto respecto del valor de julio, situándose en 7,75% frente a 7,73% en el mes previo.

El Gobierno se muestra optimista respecto a la baja del índice. El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, afirmó que la morosidad está bajando teniendo en cuenta la media móvil de los últimos tres meses. Lo dijo ante inversores en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial que se realiazan en Tailandia.

El funcionario también sostuvo que la autoridad monetaria no intervendrá en ningún tipo de “salvataje” para los morosos, ya que conllevan costos ocultos, tales como el rescate de bancos ante la morosidad, la flexibilización de los criterios de evaluación crediticia o la modificación del esquema de protección a los depositantes. Por otra parte, Werning,destacó el repunte del crédito al sector privado entre mayo y septiembre, impulsado principalmente por las operaciones en moneda extranjera, así como los avances durante junio, julio y agosto de los préstamos en pesos. A esto se sumó una disminución de las tasas de interés bancarias, que ya comenzó a trasladarse al financiamiento empresarial y empieza a reflejarse en los préstamos a los hogares, señaló el vicepresidente del BCRA.

“Se tocó el pico de la mora y nosotros la vemos bajando”, señaló Fabián Kon, CEO del grupo Galicia, en una entrevista a Bloomberg Línea. Pero aclaró: “Este año no va a bajar sustancialmente. Va a bajar muy de a poco, y va a terminar en un número más alto del que empezó”.

Pero otra luz de alarma se enciende cuando se mira para qué se usa el crédito en las personas. Entre quienes recurrieron al financiamiento, el 26% lo hizo principalmente para comprar alimentos, el 21% para cubrir gastos cotidianos del hogar, el 15% para pagar servicios, impuestos u otras obligaciones y otro 14% para pagar otras deudas, según un trabajo elaborado por la Fundación Pensar. La situación, además, muestra una fuerte desigualdad: el atraso alcanza al 72% entre los sectores de menores ingresos y al 30% entre los sectores altos.

La morosidad en supermercados y cadenas de electrodomésticos aumentó con fuerza en el último año. En agosto, el 44,8% de los créditos otorgados por ambos segmentos se encontraba en situación irregular, casi el doble que en el mismo mes de 2025, cuando el indicador era del 23,3%. Los datos se desprenden de un informe de la consultora EcoGo elaborado en base a la Central de Deudores del BCRA y las estadísticas del Indec. La mora es el principal obstáculo para que el crédito, la actividad y el consumo repunten.

La UBA asesorará a personas endeudadas

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA realizará el martes en los barrios de la Ciudad un asesoramiento personalizado y capacitaciones gratuitas sobre finanzas personales y endeudamiento.

Las consultas se centrarán en endeudamiento y morosidad. “Pero nosotros nos preparamos para todo tipo de consultas vinculadas a nuestras incumbencias, lo más consultado siempre es vinculado a monotributo”, aclararon desde la Facultad.

A su vez, cada participante podrá contar consultar su caso en persona con especialistas. El encuentro se realizará en el Club Giuffra, ubicado en Perú al 1243, en el barrio de San Telmo.