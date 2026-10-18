Carrera: “Milei repite el error de Sturzenegger con la inflación”

El economista y exdirector del Banco Central (BCRA), Jorge Carrera, lanzó duras críticas contra la velocidad del plan económico del presidente Javier Milei y advirtió que el mandatario “repite el error” del ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre “el apuro antiinflacionario”.

Al analizar el panorama doméstico y el reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Carrera trazó un paralelismo histórico: “Sturzenegger cometió el error de prometerle a Macri que iba a bajar la inflación en tres años en vez de ocho que generalmente toma; ahora el apuro de Milei también es un error”.

Para el ex funcionario, la obsesión del Palacio de Hacienda con la nominalidad extrema está pagando costos desproporcionados. “En este momento hay una recesión, un control salarial estricto, está controlado el tipo de cambio por motivos antiinflacionarios y, sin embargo, la inflación sigue oscilando ahí”, detalló. A continuación, dijo que el equipo económico forzó la marcha innecesariamente. “Creo que tendrían que haberse relajado y aceptar eso, y no haberse ido al 0%”, sostuvo.

El diagnóstico de Carrera describe una Argentina fracturada, donde los números macroeconómicos que festeja el oficialismo no se condicen con la realidad de la calle. Según el economista, el país se encuentra atrapado en una “economía bipolar” sostenida por dos realidades opuestas y sin motores de empleo. La minería, la energía y el agro empujan la actividad y hacen que, en el promedio ponderado, parezca que la economía crece al 1,8%.

En diálogo con Splendid AM 990, el exfuncionario del BCRA señaló que las industrias ligadas al mercado interno apenas se mueven en torno al 0,5%, con el agravante de que “son las que emplean siempre”. Ante esta parálisis del consumo y la producción manufacturera, Carrera se mostró pesimista sobre las herramientas oficiales para revertir la tendencia.

“No veo que tengan ningún instrumento ni los puedan usar. Veo al Gobierno trabado en la posibilidad de salir de este estancamiento”, disparó y alertó sobre los tiempos sociales: “Esperar que se acomode solo va a llevar mucho tiempo, además del impacto político que esto tiene”, añadió.

En esa línea, los últimos datos de dos de los principales sectores de mano de obra intensivas mostraron que aún están lejos de recuperar lo perdido en la era Milei. Tanto el Indicador de Producción Industrial como el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción reflejan un nivel con bastante terreno por recuperar.

En el caso de la industria, aunque creció 1,9% mensual desestacionalizado en agosto, no llega a compensar la baja de julio que había sido del 5,1%y se mantiene 7,4% por debajo de noviembre de 2023.

Sólo 4 sectores industriales se encuentran en niveles superiores a noviembre 2023: Alimentos (+5,3%), Refinación de petróleo (+12,5%), Industria Química (+3,9%) y Otro equipo de transporte (+10,1%). El resto de los sectores continúa por debajo, con caídas de dos dígitos en varios casos: Textiles (- 43%), Maquinaria (-28%), Productos de metal (-28%), Productos minerales no metálicos (-27%), Caucho y plástico (-26%), Prendas de vestir (-22%), Otros equipos (-20%), Automotriz (-19%) y Tabaco (-12%).

Por su parte, la construcción apenas creció 0,4% mensual, también lejos de compensar las bajas de julio en torno al 4,4%. Y se ubica 24% por debajo de noviembre de 2023.

“La modesta recuperación de agosto, luego del porrazo de julio, confirma la persistencia de una dinámica pobre en la actividad de ambos sectores. Hacia adelante, no vemos drivers claros que impulsen una recuperación sostenida”, apuntó LCG.