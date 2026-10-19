El gobierno de Kicillof rechazó la eliminación de las PASO y acusó a Milei de querer favorecer su reelección

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó la intención del Gobierno nacional de eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) antes de las elecciones de 2027.



“Quieren evitar que la oposición se organice para que Milei sea reelecto”, afirmó el funcionario de Axel Kicillof, quien sostuvo que modificar las reglas electorales para beneficiar a una fuerza política carece de justificación institucional. “Eso está mal, es un delito”, sostuvo.

El funcionario bonaerense vinculó la iniciativa con otros cambios promovidos durante la gestión libertaria, entre ellos la implementación de la Boleta Única Papel y los proyectos sobre el funcionamiento de los partidos políticos.

Bianco afirmó que el sistema electoral argentino no presentaba un reclamo que exigiera una reforma de esta magnitud y defendió la experiencia de las elecciones bonaerenses del año pasado. Según sus datos, en esos comicios se emitieron más de 8,6 millones de votos y se registraron 11 infracciones a la legislación electoral.

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Además, el ministro de Gobierno bonaerense advirtió que las reformas electorales deben buscar mayor transparencia, eficiencia y menores costos, no ventajas partidarias.

En ese marco, cuestionó el argumento económico utilizado por el oficialismo para avanzar con cambios en el mecanismo de votación. Dijo que la organización de la elección bonaerense tuvo un costo de $85.000 millones y aseguró que la proyección de una votación nacional con Boleta Única Papel duplicaría ese monto para el distrito.

“La modificación del sistema electoral tiene que ser para hacerlo más transparente, más económico o más eficaz”, planteó el ministro. “No se puede modificar para ganar una elección”, añadió.

Las negociaciones del gobierno nacional

Por su parte, el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, ratificó que la Casa Rosada buscará avanzar en el Congreso con la eliminación o suspensión de las primarias. Argumentó que el sistema actual genera gastos elevados y obliga a los ciudadanos a votar en múltiples ocasiones.

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Santilli sostuvo que la propuesta responde al rechazo de parte del electorado a participar de varias instancias de votación y al costo de las internas partidarias. El funcionario estimó ese gasto en USD 200 millones y aseguró que el oficialismo conseguirá aprobar el proyecto, pese a que todavía no cuenta con un acuerdo legislativo cerrado.

“La reforma electoral va a salir y la eliminación o suspensión de las PASO va a salir”, afirmó Santilli el fin de semana, a pesar de la falta de certezas de una buena parte de la política.

“Con PASO, sin PASO, con más o menos acuerdos, Milei va a ganar. Si fuera este domingo las elecciones, el Presidente va a volver a ganar”, sostuvo el domingo por la noche en diálogo con LN+.

Por último, Santilli vinculó esa proyección con la situación interna del peronismo, al que acusó de buscar una reunificación pese a sus diferencias. “Se muestran separados, pero van a terminar juntos. Entonces, otra vez la película esta, no”, concluyó.

La reforma electoral todavía no cuenta con los acuerdos legislativos necesarios para su aprobación, mientras continúa el debate sobre las reglas que regirán las elecciones presidenciales de 2027.

RM / EM