El ministro de Gobierno bonaerense y mano derecha de Axel Kicillof, Carlos Bianco, salió este lunes con dureza al cruce de las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien aseguró en una entrevista televisiva que en las universidades argentinas hay "terroristas disfrazados de estudiantes, profesores e investigadores".

Sin quedarse solo en las críticas, el funcionario provincial no solo ironizó sobre los dichos del mandatario durante su conferencia de prensa, sino que reveló que le consultó a una inteligencia artificial sobre el diagnóstico de una persona que "ve amenazas en todos lados". "Delirio persecutorio", fue la respuesta que obtuvo.

A través de su exposición, Bianco reprodujo un fragmento de la entrevista en la que Milei profundizó su teoría de que la estrategia de toma del Estado y la cultura pasó a una "etapa 2.0".

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Al repasar su propia trayectoria, Bianco bromeó: "Soy docente, investigador y fui estudiante, así que me debe considerar triplemente terrorista. Y como soy ministro de Gobierno, también".

Entonces fue cuando reveló que recurrió a una herramienta de inteligencia artificial para consultar qué diagnóstico podría corresponder a una persona que "ve terroristas por todos lados".

"Me contestó que tiene un diagnóstico médico: delirio persecutorio. Solamente voy a decir eso", afirmó

Carlos Bianco realizó estas declaraciones durante su conferencia de prensa del día del paro nacional docente convocado por CTERA

El error de Milei y Trump que puede favorecer a Lula

En esa misma entrevista, en la que sostuvo que hay "terroristas" infiltrados en las universidades, Milei volvió a cuestionar a Axel Kicillof, a quien definió como un "comunista", y también renovó sus críticas contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Además, fue consultado por las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había manifestado estar preocupada por el estado del mandatario y por sus "persecuciones imaginarias". Frente a esa consulta, respondió: "Lo único que tengo claro es que todos aquellos que cambiaron el mundo antes los tildaron de locos".

Victoria Villarruel había expresado su preocupación por el estado de Javier Milei y por sus "persecuciones imaginarias"

Pase de factura a Santilli y "votos por recursos"

El ministro de Kicillof también apuntó contra el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, a quien acusó de vaciar su rol institucional con la provincia de Buenos Aires: "No respondió las cartas, ni el pedido de reunión, ni los WhatsApp. No hemos obtenido ninguna respuesta, ni positiva ni negativa. Santilli también me debe considerar un terrorista".

Sobre esa línea, endureció las críticas al denunciar el mecanismo de negociación política de la Casa Rosada con las provincias: "Sabemos que anda recorriendo el país ofreciendo recursos a las gobernaciones a cambio de votos para proyectos específicos de interés del Gobierno nacional, como la Ley de Tierras y la eliminación de las PASO".

Diego Santilli quedó en el centro de las críticas del Gobierno bonaerense

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