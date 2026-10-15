El papa León XIV pasó “bien la noche”, se levantó y desayunó: evoluciona "según lo previsto"

El papa León XIV pasó “bien la noche”, según informó la Sala de Prensa de la Santa Sede en un comunicado que difundió este jueves. En el mismo documento, además, se indicó que el Pontífice se levantó y desayunó.

“El Papa ha transcurrido bien la noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado”, señaló la Sala de Prensa a través de un comunicado donde se difundió el estado de salud del Pontífice que se encuentra internado en el Policlínico Gemelli tras ser operado el pasado martes cuando se le realizó la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar.

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En tanto, según un comunicado del miércoles de los médicos Luigi Carbone y Stéfano Margaritora, el papa León XIV “se realizó los análisis de sangre y radiografía previstos, después de la intervención quirúrgica”. Además, señalaron que “los resultados confirman una evolución posoperatoria normal, los valores se encuentran dentro de los parámetros normales”.

Asimismo, añadieron: “Esta mañana el Santo Padre ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo”. “La evolución sigue según lo previsto”, afirmaron los médicos.

También se supo que el Papa León XIV, ayer por la tarde, había concelebrado la misa en una sala habilitada especialmente para ello en la décima planta del hospital.

El Vaticano informó que el período posoperatorio previsto es de siete días, aunque todavía no precisó cuánto tiempo podría extenderse el período de recuperación. Mientras continúa bajo seguimiento médico, las audiencias del pontífice permanecen suspendidas hasta el martes 20 de octubre.

RM/ff