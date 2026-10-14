Los diarios del mundo frente a la operación del papa León XIV: "Pone a prueba la asunción de un papado largo"

La prensa global cubrió ampliamente la internación del papa León XIV, que fue operado de un adenocarcinoma canceroso en el pulmón. Mientras algunos medios se abocaron a describir los detalles de la intervención y explicar cómo se desarrollan los nódulos pulmonares, otros presentaron análisis sobre la impronta del pontífice y especularon con los distintos escenarios que podría abrir un cambio en la agitada agenda del Papa, que incluye una visita a Uruguay, Argentina y Brasil en los primeros días de noviembre.

El Gobierno asume la posibilidad de que el Papa no venga

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde Roma, el tradicional diario italiano La Repubblica agregó a la cobertura de la noticia una columna de opinión titulada "La fragilidad del pontífice: cuando la salud se convierte en espejo de la Iglesia", donde se compara el tratamiento de la información sobre las afecciones físicas de León XIV con el manejo de los problemas de salud de papas anteriores.

El diario italiano La Repubblica habla de la "fragilidad" del pontífice.

Desde Estados Unidos, The New York Times produjo una serie de artículos que incluyó una profundización sobre el diagnóstico, una cobertura de la recepción de la noticia en Perú -donde el Papa vivió durante más de veinte años- y un artículo de fondo que analiza el cambio de escenario que traen las noticias médicas.

El artículo se titula "El diagnóstico de cáncer de León XIV pone a prueba la asunción de un papado largo". Habla de una "nueva urgencia" que motoriza los planes del pontífice para la iglesia a partir del diagnóstico de cáncer a un papa "que parecía tener el tiempo a su favor".

El New York Times titula: "El diagnóstico de cáncer de León XIV pone a prueba la asunción de un papado largo".

Por su parte, Le Monde, desde París, se concentró en el diagnóstico médico, y resaltó dos puntos: que el nódulo fue detectado y extirpado "en un estado muy precoz", y que se trató de la primera alerta en la salud del Papa en 17 meses al frente del Vaticano.

El diario francés Le Monde advierte que se trata de la primera alerta de salud después de 17 meses de papado.

Desde Brasil, O Globo destacó que la rápida comunicación sobre el diagnóstico "amplía la transparencia" sobre la salud del pontífice, en un giro que enfrenta al Vaticano con su propia historia, más acostumbrada al silencio y el secretismo.

El periódico brasileño O Globo destaca que León XIV amplió la "transparencia" sobre la salud de los papas.

El periódico británico The Guardian se concentró en el diagnóstico de cáncer y en la operación, que calificó, tomando palabras de voceros del Vaticano, como "exitosa, puntual y según lo planificado".

Desde Londres, The Guardian puso el foco en la operación y el subsiguiente diagnóstico.

x

Noticia en desarrollo