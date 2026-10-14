En Perú mantienen la esperanza de que el Papa mantenga su visita

Tras la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido el Papa León XIV, el panorama en torno a su agenda internacional dio un giro de 180 grados. En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el politólogo y analista peruano Kurt Mendoza analizó el impacto con el que se recibió la noticia en su país y detalló cómo el consenso médico, sumado a los complejos tiempos de recuperación posoperatoria, pone en duda la realización de su esperada gira por Sudamérica.

Kurt Mendoza es un politólogo, periodista y analista peruano reconocido principalmente por su especialización en temas de la Iglesia Católica y el Vaticano. Se ha desempeñado como ex jefe de prensa de la Conferencia Episcopal Peruana y colabora frecuentemente con medios internacionales.

Kurt, un gusto volver a hablar con usted, muchas gracias. Lo hicimos cuando el Papa fue nombrado. Ahora me gustaría comparar las informaciones que nosotros tenemos aquí en la Argentina contra las que ustedes tienen allí respecto de sobre qué posibilidades existen de que se realice realmente la visita del Papa o no. Cuéntenos primero qué se está diciendo allí en Perú.

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¿Qué tal, don Jorge? Un placer estar con usted y con su público. Pues aquí en el Perú, la verdad que se ha recibido la noticia con fuerte impacto. Todo lo que ha transcurrido desde la tarde de ayer hasta la mañana de hoy el público peruano todavía está impresionado con la noticia y está siguiendo muy de cerca la cobertura, la comunicación que hace el Vaticano. Sin embargo, en los medios del Perú se ha dado mucha cabida, como también se ha dado en otros países, a las voces autorizadas en estos casos, que son los médicos, los oncólogos. Han sido entrevistado a oncólogos de alto prestigio en el Perú y pues la mayoría coincide en que efectivamente este es un caso que, si bien se ha detectado a tiempo (el caso del cáncer del Papa), pues requiere una serie de cuidados, de tratamientos posoperatorios que aún son inciertos porque el Vaticano no ha comunicado todavía qué cosa es lo que sigue para este cuadro médico. Entonces lo que existe como consenso médico en el Perú es que quizá esta gira se tenga que postergar. Es una especulación, por supuesto, todavía no hay nada oficial del Vaticano. Pero debido a lo delicado que resulta... que ha resultado ser la operación y todavía falta saber la patología determinante de este tumor, pues lo más recomendable sería que el Santo Padre, por supuesto, tenga un buen tratamiento, un buen descanso y que después, por supuesto, se piensa en tomar un avión y viajar 13, 14 horas para venir a Sudamérica.

Aquí en la Argentina (no sé si allí sucede lo mismo), aquí en la Argentina, comprensiblemente (y tenga en cuenta usted que nosotros tenemos, si se quiere, el viaje no realizado del Papa Francisco durante casi 13 años, siempre esperado y no producido), entonces la ansiedad está aún potenciada respecto a la que puedan tener inclusive allí en Perú. Acá hay un deseo de guiar los pensamientos a través del deseo, yo diría de generar expectativas de que todavía puede venir, cuando desde el punto de vista lógico, cuando uno habla con los médicos, la mayoría de los médicos dice que no es recomendable al mes de una operación tomar aviones, 13 aviones, ¿no?. ¿Cuál es la perspectiva en Perú? ¿Ustedes son más realistas que nosotros respecto de que el viaje corre serio riesgo o todavía lo siguen considerando como muy probable?

Es lo mismo, básicamente, don Jorge, porque, la magnitud de la noticia ha sido algo que, sinceramente, el Perú no estaba esperando. Por el mensaje que dio el Santo Padre el día domingo desde el balcón de su apartamento en San Pedro, eso parecía una cosa casi, casi de rutina. Pero la notificación de ayer de parte de los médicos en Roma, cambió totalmente el escenario. Y a partir de ese momento ya se habló de que vamos a tener que esperar. Creo que, felizmente, lo que se ha podido recoger en la noche de ayer en las misas que se han hecho en Chiclayo (en la diócesis de Robert Prevost) y las misas que se han hecho en las grandes capitales del país (en Lima incluida), la gente está guardando esa calma. Por supuesto que están apenados porque quizá ese viaje no se va a materializar en estas semanas, sino que va a tener que esperar, pero yo creo que el cariño que aquí tenemos (y que estoy seguro de que ustedes también le tienen al Papa) ha permitido un poco guardar esa tranquilidad que, por supuesto, significa esperar que el Papa se demore un poco más en llegar, en regresar a este país que él siente como suyo.

"Seguimos trabajando como si la visita del Papa se mantuviera"

Y cuénteme... déjame que le diga lo que pasa aquí en la Argentina y en el Vaticano también, a ver si sucede lo mismo. Cuando entrevistábamos a un médico argentino que al mismo tiempo es periodista, él nos decía que era muy claro que se trataba de un tumor porque a los papas les hacen un estudio médico cuando asumen y no tenía esta marca en el pulmón hace un año y medio. Por lo tanto, era una cosa generada en este último año y medio. Sin embargo, aquí se difundían informaciones que también venían del Vaticano de que podía obedecer a una cicatriz que le hubiera quedado del pasado, de una pretuberculosis, de un resfrío muy fuerte, mal curado. Y bueno, cuando el médico argentino nos explicaba: "No, eso no puede ser porque si le apareció en el último año y medio y no estaba antes, claramente es un tumor y como lo operan en el Gemelli dos médicos que son oncólogos, es evidente que la expectativa que tienen es que sea un tumor cancerígeno". ¿Allí también en Perú circularon inicialmente versiones tranquilizadoras que minimizaban la posibilidad de que fuera un tumor? Incluso, ¿Lo minimizaban aún más que si fuera un tumor cancerígeno con el mismo ánimo, podríamos decir, ese ánimo de esperar que pudiera venir?

Sí, mire, Jorge, digamos, los médicos que conversaron el día domingo después de conocer la noticia, todos... la mayoría coincidía en que esto quizá no era de mayor cuidado por lo que dijo el Santo Padre al mediodía de Roma del domingo. Entonces, esto parecía que no iba a ser grave y que, por lo tanto, no había que alarmarse mucho. Incluso cuando el Vaticano dijo que el Santo Padre suspende sus actividades antes de la operación, suspende sus actividades hasta el 20 de octubre, digamos, todos manejaron ese mismo consenso de que quizá esto no era de mucho cuidado. Pero no se especuló sobre si él ya lo hubiera tenido antes de que asuma el papado. Eso sí no se abordó aquí en el Perú, con sinceridad. Pero sí, cuando ya se ha conocido la noticia, el discurso ha cambiado totalmente. Se ha hablado incluso escuchaba ayer yo a un médico decir que probablemente este tipo de cáncer se da cuando un paciente consume algún tipo de agua contaminada. Y como se sabe, pues el Santo Padre ha vivido 30 años de su juventud, en su adultez en zonas de extrema pobreza, y el manejo del agua, por supuesto, en el Perú, en algunas zonas del país, todavía es de cuidado. Entonces, eso dijo un médico peruano en un medio de comunicación de aquí. Eso no es concluyente, por supuesto, habría que investigar y saber, pero, digamos, no fue, una opinión generalizada sobre si este cáncer lo ha tenido mucho tiempo atrás o si esto ha surgido aparentemente muy de pronto, en estos últimos 12 meses, algo así.

La salud del papa León XIV abre interrogantes sobre su visita a la Argentina y la gira por Sudamérica

Usted sabe que hay un libro acá de un colega muy, muy prestigioso que se llama La noticia deseada. Cómo todos los periodistas, inclusive, orientamos nuestra mente: entre dos alternativas a elegir, nos parece más plausible aquella que es deseada, ¿no? Muchas veces la noticia deseada es que a aquella persona que consideramos negativa le asignamos factibilidad de noticias malas y, viceversa, a la persona que consideramos positiva le asignamos más factibilidad a la noticia buena. Claramente con el caso del Papa León XIV esto se pone de manifiesto; en líneas generales, entre las dos posibilidades se elegía naturalmente la más benévola y positiva. Le agradezco mucho nuevamente este contacto, obviamente vamos a mantenerlo. Nos ofrecemos a la recíproca para cuando el Papa finalmente esté en la Argentina hacer lo mismo, y ustedes allí en Perú cuando esté en Perú. Le agradecemos nuevamente, doblemente esta comunicación.

Qué interesante, don Jorge, ese texto que me acaba de mencionar. Voy a preguntarle a su producción, por favor, para poder revisar lo que me interesa lo que ha dicho y, pues sí, estamos prontamente en comunicación.

Su autor se llama Miguel Wiñazki y se llama, como le dije textualmente, La noticia deseada. Nuevamente, Kurt, un abrazo desde la Argentina.

Muchísimas gracias.

Gracias a usted.

MEG