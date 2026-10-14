El hermano del papa León XIV también lucha contra el cáncer y sufrió una recaída hace tres meses

La familia del papa León XIV atraviesa días difíciles. A la preocupación por la salud del pontífice, de 71 años, se sumó el diagnóstico de su hermano mayor, Louis Prevost, quien también lucha contra el cáncer y debió retomar el tratamiento después de que la enfermedad saliera de remisión hace tres meses.

A través de una entrevista con la cadena CBS News, su esposa Deborah Prevost dio a conocer la situación este martes. Louis, de 74 años y residente en Florida, padece mieloma múltiple, un cáncer que afecta a las células plasmáticas, encargadas de producir anticuerpos y que forman parte del sistema inmunológico. El diagnóstico llegó en 2017.

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Louis participa de un ensayo clínico en un hospital local, según contó su esposa, aunque no precisó en qué estadio se encuentra la enfermedad ni brindó detalles sobre la respuesta al tratamiento.

Deborah reveló que Louis y León XIV hablaron por teléfono la semana pasada, antes de que su marido ingresara al hospital para comenzar el nuevo tratamiento. “Nos llamó para avisarnos de lo que iba a pasar”, contó la mujer.

Y resumió: “Seguimos rezando y manteniendo el ánimo en alto por ambos”.

Crece la incertidumbre en el Gobierno y la Iglesia por la visita del papa León XIV a la Argentina

Louis es el mayor de los tres hermanos Prevost. Se crió junto a John y Robert, el nombre de nacimiento de León XIV, en las afueras de Chicago, Estados Unidos. La familia pasó a tener repercusión mundial el 8 de mayo de 2025, cuando Robert fue elegido papa y se convirtió en el primero nacido en ese país.

Apenas se conoció la noticia, Louis habló con medios estadounidenses sobre cómo era su hermano de chico y recordó un detalle que, con los años, cobró otro sentido. Mientras él y los demás chicos jugaban al béisbol y a los juegos típicos de la infancia, Robert prefería hacer de sacerdote.

"Desde entonces, ha tenido esa vocación", contó en una entrevista con CBS News en mayo de 2025. La elección papal no cambió la relación entre ellos. "Siempre será Rob", dijo Louis entonces, y bromeó con que lo recibiría como al hermano menor de siempre, con un abrazo y alguna cargada.

Qué se sabe del cáncer de pulmón de León XIV

El Vaticano confirmó este martes que León XIV tiene un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del tejido pulmonar. El diagnóstico se confirmó durante la operación a la que se sometió en el Policlínico Gemelli de Roma, después de que se detectara un nódulo en el pulmón derecho.

Su parte médico precisó que los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía asistida por video. El procedimiento duró 90 minutos, aunque permaneció cerca de tres horas en el quirófano.

“La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones”, informó el Vaticano. El Papa despertó con normalidad y, después de un período de observación, regresó a su habitación, ubicada en la décima planta del hospital.

Esta operación también puso en duda su viaje apostólico a Sudamérica, previsto del 6 al 17 de noviembre. El itinerario oficial contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Se sabe que, en el caso argentino, León XIV tiene previstas actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, en lo que sería su primera visita al país desde que fue elegido papa, el 8 de mayo de 2025.

MV/ff