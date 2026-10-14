Los médicos Luigi Carbone y Stéfano Margaritora informaron este miércoles que el papa León XIV se realizó los análisis de sangre y radiografía previstos, después de la intervención quirúrgica y señalaron que los resultados "confirman una evolución posoperatoria normal".

"los valores se encuentran dentro de Los parámetros normales”, señalaron.

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Explicaron que en esta mañana del miércoles, el día posterior a la intervención, el Santo Padre realizó fisioterapia respiratoria y comenzó a caminar por la habitación. "Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo”, precisaron.

“La evolución sigue según lo previsto”, subrayaron los médicos.

León XIV permanece internado después de la cirugía a la que fue sometido este martes para extirparle un tumor maligno de pulmón.

Durante la operación, los médicos le extrajeron el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica mínimamente invasiva vídeoasistida. Un examen confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, que era lo qu se preveía en los estudios preoperatorios.

El hermano del papa León XIV también lucha contra el cáncer y sufrió una recaída hace tres meses

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.Los especialistas dispusieron que León XIV siga por el momento internado para continuar con su recuperación.

Hasta ahora el equipo médico no informó si será necesario un tratamiento adicional debido a la naturaleza del tumor extirpado.

Incógnita sobre la visita a Argentina y Sudamérica

La cirugía y la confirmación del diagnóstico se produjeron a menos de un mes del viaje que León XIV tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

El viaje se mantiene en el calendario oficial,pero la operación generó interrogantes sobre la posibilidad de que el pontífice pueda cumplir con el itinerario fijado.

LT