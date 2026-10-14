"Seguimos trabajando como si la visita del Papa se mantuviera"

En medio de la expectativa mundial por la salud del Papa León XIV tras su imprevista intervención quirúrgica, Monseñor Jorge Lozano dialogó en exclusiva con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), sobre su reciente audiencia privada con el Pontífice en el Vaticano. El arzobispo de San Juan de Cuyo llevó tranquilidad respecto a la evolución del Santo Padre y confirmó que, en la Argentina, los preparativos para la visita papal continúan según lo previsto.

Jorge Lozano es un destacado prelado de la Iglesia Católica que actualmente se desempeña como arzobispo metropolitano de la arquidiócesis de San Juan de Cuyo, cargo que asumió formalmente el 17 de junio del año 2017. En los últimos días mantuvo una audiencia privada con el Papa León XIV en el Vaticano, durante ese encuentro que coincidió con el sorpresivo anuncio médico de una operación pulmonar del pontífice. Llevó tranquilidad a los fieles informando que vio al Papa activo, animado y de muy buen semblante.

Monseñor, Jorge Fontevecchia los saluda, un gusto hablar con usted. Lamento hacerlo en estas circunstancias. Usted fue la última persona en mantener una audiencia privada con el Papa León XIV. Ya nos contó, la prensa argentina reflejó cómo lo vio usted, cuéntenos cómo se vive en este momento en el Vaticano la noticia de ayer de que finalmente se trataba un tumor cancerígeno.

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Bueno, hoy a la mañana tuvimos una misa en la Plaza de San Pedro que era, en principio, iba a ser presidida por el Papa León XIV, así que habíamos más de 100 obispos, varios de ellos presidentes de conferencias episcopales que habían sido convocados para estar durante una semana trabajando allí en Roma. Hoy está terminando esta reunión y el motivo del diálogo era siempre, bueno, por la salud del Papa, esperemos que se reponga. Había, de los que me acuerdo que he saludado, presidentes de la Conferencia Episcopal de Chile, de Uruguay, de Panamá, de Brasil, así que en todos los obispos con los que pudimos conversar expresábamos nuestra preocupación y a su vez también la confianza en el equipo médico que lo está tratando.

Monseñor, acá repercutió mucho su opinión cuando usted dijo que lo vio, que le dijo "nos vemos pronto en Argentina", que usted lo vio muy vigoroso, muy lleno de energía y es totalmente comprensible que los pensamientos están guiados por los deseos, ¿no? Creo que Leonardo da Vinci decía que era el corazón el que le daba la orden a la mente sobre tantas cosas en las que se podía prestar atención, a qué prestar atención. Así que comprendo ese deseo. Ahora, parece bastante poco probable que una persona que acaba de atravesar la operación que atravesó León XIV pueda tomar 14 aviones, ir a un lugar con 3.000 metros de altura como Cusco, enfrentar la agenda que implica un viaje como este, ¿no? Más allá de su deseo, ¿Qué probabilidades usted le asigna a que realmente el viaje se produzca?

Mire, nosotros estamos a la expectativa de lo que surja de los consejos o las indicaciones médicas en estos días. Suponemos, hoy lo charlábamos con Marcelo Colombo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina que también está aquí en Roma, suponemos que los partes médicos irán dando mayor claridad respecto a las expectativas en estos próximos días. No es algo que vamos a estar ahí hasta una semana antes del viaje con incertidumbres. Así que, más bien nuestra actitud es esperar estos días, saber qué es lo que los médicos le aconsejan y lo que finalmente resuelve el mismo Papa y sus colaboradores.

¿Usted se queda allí hasta cuándo, Monseñor?

Hasta el viernes de la semana que viene. Todavía ocho días más voy a estar por aquí.

O sea que ahí ya lo va a tener bien claro, evidentemente, porque pasaría la semana de posoperatorio de la operación, ¿no?

Exactamente, sí. Yo justo empiezo mañana una actividad del Foro Internacional de la Acción Católica, que es hasta el domingo, que es el motivo central de mi presencia aquí en Roma. Y aprovechando que venía para este evento, había hace tres meses solicitado esta audiencia con el Papa León XIV para conversar con él, intercambiar algunas cuestiones personales y de la diócesis. Y justo, bueno, se produjo esto y tengo previsto en la semana tener todavía algunas reuniones y entrevistas más por aquí.

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Monseñor, aunque esto resulte un poco cartesiano, diría, le genero la reflexión de que justo no pudo venir el Papa Francisco y justo cuando estaba por venir el Papa León XIV se genera nuevamente un, por lo menos, principio de imposibilidad. En el caso de que no pudiese venir, ¿Cómo reflexionaría una persona como usted con la fe respecto de qué significa esto? ¿Tiene algún mensaje? ¿Tendría algún mensaje esto?

Es una pregunta muy personal y yo se la contesto de ese modo, muy personal. Una expresión de Santa Teresita decía que cuando se dilatan las realizaciones, crece más el deseo y uno se dispone a ampliar más el corazón para recibir los dones de Dios. Así que, bueno, si se llega a postergar la visita o a reducir en actividad, en agendas, pues tendremos que ampliar el corazón y adecuarnos a esta realidad concreta de una patología imprevista, al menos en lo que se venía manejando como posibilidades y en las cuestiones que estamos preparando. De todos modos, nosotros desde la conferencia episcopal —y escuchaba recién en el resumen de noticias que también es la postura del gobierno argentino— nosotros seguimos trabajando como si la visita se mantuviera como para no bajar la guardia y seguir en la organización y en las previsiones que tenemos, estando con el corazón y el oído puesto aquí en Roma para ir estando al tanto momento a momento de la evolución de la salud del Papa. Y aquí también, del Vaticano, den la decisión final qué es lo que sucederá.

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Hermoso, hermoso, Monseñor, lo de Santa Teresita. No lo conocía y hermosa respuesta. Le propongo lo siguiente: dado que usted va a estar ocho días más allí, que nos disculpe anticipadamente que vamos a abusar de irle pidiendo, no sé si diariamente, pero más a menudo su opinión de lo que está sucediendo allá.

Con mucho gusto. Cuenten con eso, y en la medida en que podamos coordinar bien el horario avanzamos en comunicarnos. Y además, bueno, para mí es una alegría y también el poder llevar no solo a la feligresía de la Iglesia Católica, sino a todo el país también, la situación en concreto que vamos viviendo aquí en Roma. Es un gusto para poder estar en unión de corazones.

Y con esas citas como lo de Santa Teresita, aún abre más el corazón. Muchísimas gracias, Monseñor.

Muchas gracias y hasta pronto.

Hasta pronto.

MEG