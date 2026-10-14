Elías Hurtado Hoyo: "Hay muchas formas variables para que el Papa pueda viajar"

Luego de la intervención quirúrgica, en la que le extrajeron un tumor maligno del pulmón al Papa León XIV en la clínica Gemelli de Roma, las especulaciones sobre su estado de salud y la continuidad de sus compromisos internacionales ocupan el centro de la escena política y médica.

En este contexto, el Dr. Elías Hurtado Hoyo, prestigioso cirujano de tórax y presidente de honor de la Asociación Médica Argentina, dialogó con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), para brindar precisión técnica sobre la operación. El especialista analizó el diagnóstico precoz del adenocarcinoma extraído al pontífice, valoró las ventajas de las técnicas mini invasivas en su recuperación y ofreció un panorama optimista —aunque cauto— sobre la posibilidad de flexibilizar la agenda del Papa para mantener sus próximos viajes.

Elías Hurtado Hoyo es un prestigioso médico cirujano torácico, reconocido como uno de los grandes maestros de la medicina en el país, egresado y doctorado en la UBA, desarrolló técnicas revolucionarias menos invasivas para cirugías de tórax. Es reconocido a nivel mundial y ostenta el cargo vitalicio de presidente de honor de la Asociación Médica Argentina. Como especialista de gran renombre, atendió y operó en diversas oportunidades por afecciones pulmonares a los expresidentes argentinos Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

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Elías, muy buenos días. Un gusto hablar con usted. Usted sabe que ayer aquí —ahí se nota la diferencia en la formación cuando un periodista además es médico, en el caso de Nelson Castro— él nos dijo claramente lo que terminó sucediendo a la tarde. Nos dijo: "Mire, a los papas le hacen un estudio médico cuando asumen y no tenía esto mismo que ahora se detectó en un estudio. Por lo tanto, se le generó en un año y medio. Si se le generó en un año y medio, es un tumor. Y los dos médicos que lo operan son oncólogos, así que es de suponer que están considerando que se trata de un tumor cancerígeno y no como usted habrá escuchado que se publicó en los diarios y se decía en los medios de comunicación de que podía ser una huella de un problema hasta el principio de tuberculosis o de una gripe mal curada o cosas del pasado". Bueno, infelizmente lo que decía Nelson Castro se corroboró luego más tarde. Me gustaría primero ver si usted coincide con esta idea de que ya tenían a priori la idea de que podía ser un tumor canceroso porque los dos médicos que intervinieron del Gemelli eran dos expertos en oncología. Y desde su propia experiencia en casos similares, ¿cómo avanza esto y qué podemos esperar? Lo escuchamos con atención.

Buenos días. Gracias por el llamado, por su atención. Sí, lo que dijo el doctor Nelson Castro es totalmente correcto. Un enfermo que antes no tenía nada y le aparece un nodulito, la primera idea que tiene que pensar el médico que lo está tratando es en un tumor maligno. Y tumor maligno, dos posibilidades: una que sea un cáncer primitivo de pulmón o que sea secundario de un cáncer que esté a distancia. Generalmente estas circunstancias menos frecuentes... Y generalmente aparecen varios nodulitos, así que nos tenemos que... Se quedaron con la primera idea, que era un tumor maligno de pulmón primitivo, bien primitivo, con lo cual plantea también la tranquilidad porque el tumor es muy, muy chico. Está dentro del 20% que con este gesto quirúrgico lo pueden dar por curado. Acá ahí tenemos los dos problemas. Uno que es el problema de la rehabilitación para tomar las decisiones futuras; yo ahí sería prudente esperar siete días. Cada persona reacciona de una forma distinta y con las técnicas utilizadas —mini invasiva, conservadora— que desarrollamos todos en el mundo. Yo soy de esa parte, del año 90 para acá. Antes operábamos por incisiones muy grandes, cortábamos todas las masas musculares. No, esta técnica ha permitido que la rehabilitación sea rápida, precoz y pueda deambular. Otra forma también de programar: a lo mejor los que están organizando, en vez de que vengan pocos días, que vengan más días. Y que pare algún día y descanse un día o dos entre su agenda tan comprimida que tiene. Hay variantes que por ahí todavía podemos tener esperanza de que venga.

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Yo creo que las decisiones se irán tomando de a poco, probablemente a partir de la semana que viene, viéndolo cómo se recuperó. Y el otro tema: el haberle resecado todo el lóbulo donde estaba comprometido el tumor permite que aparte de estudiar el tumor —que es el tumor que se ha recuperado, que ya está definido, es un adenocarcinoma— permita estudiar a dónde se propagan primero estos tumores, que es en los ganglios vecinos. Entonces van a estudiar, ya lo han hecho. Probablemente ya han estudiado todos los ganglios peribronquiales del tronco principal del lóbulo y también de los bronquios secundarios, los pequeños ganglios. Eso le va a dar un pronóstico y qué actitud va a tomar. Por el tamaño y por esta sorpresa, que es de 3 milímetros, etcétera, etcétera, debemos pensar que estaba un tumor primitivo localizado en pulmón, es decir, sin expandirse a otros lados. Pienso que con las imágenes que le deben haber hecho en el preoperatorio está todo el cuerpo humano estudiado: cerebro, abdomen, hígado, riñón... Es decir, que no tiene que tener imágenes en ningún otro lado. Por lo cual, tenemos que asegurar que es un tumor primitivo de pulmón, tomado en una etapa oportuna y precoz. Con lo cual han tomado una decisión muy correcta los médicos, que es haberlo operado, sacarle la pelota. Como he dicho en otros medios, ayer a la mañana el Papa tenía el cáncer de pulmón en el cuerpo; a la tarde ya no tenía más cáncer de pulmón. Por lo tanto, las perspectivas futuras del señor Papa son totalmente favorable. Está dentro del grupo de un 18 o 20% de cáncer de pulmón que se operan, y el único gesto que hay que hacer es la cirugía. Ese sería un pronóstico totalmente favorable.

¿No hay que hacer luego quimioterapia ni ningún otro tipo de tratamiento?

Primero, el adenocarcinoma no se usa en radio, es radioresistente. Y la quimioterapia lo dirá si tiene ganglios invadidos o no tiene ganglios invadidos. Es decir, si está localizado o ya está difundido. Por lo que tenemos hasta ahora, lo que se ha informado, el tumor estaba totalmente localizado. El tamaño también influye porque es muy chiquito, todavía no se propagó, es decir, lo han operado muy oportunamente.

Doctor, nos decía también Nelson Castro ayer —y por eso le pido a ver si usted piensa igual— que como médico no le recomendaría a alguien que atravesó esta operación que a los 20 días tome 14 aviones, vaya a un lugar de 3.000 metros de altura como Cusco y tenga una actividad muy intensa. ¿Usted también le recomendaría lo mismo?

Lo primero que hay que manejar es eso. Yo creo, por eso hablaba de esperar 7 días, porque cada uno en la vida reacciona después de una operación... Más que cirugía mini invasiva, poco agresiva. Esto no es una toracotomía grande que hacíamos, de 20, 30 centímetros. Son incisiones de un centímetro, centímetro y medio, y los enfermos recuperan distinto. Desde el punto de vista funcional, sí pierde un poquito, pero también depende de la reacción, de las características del enfermo. De todas formas, lo acabo de decir hace un ratito: también los que programan y organizan esto pueden programarlo uno o dos días muy intenso. Por supuesto, tendría que alargar la gira, ¿no es cierto? Que descanse dos, trabaje uno, descanse dos... En vez de venir siete días a Sudamérica, no sé cuántos son, que venga diez días o doce días, y que lo hagan con mucha prudencia y revisen todo el programa que tienen. Si quieren que siga con todo el mismo programa, bueno, eso ya... Habrá que meditar. Lo que dice Nelson Castro con mucha prudencia.

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Y tomar un avión, doctor, ¿no sería contraproducente para alguien a 20 días?

No, no. Yo he operado enfermos en Buenos Aires y he sacado los puntos en Punta del Este, diríamos, diciéndoles que viajen en coche. Eso es a los diez días, quince días. Ya al mes y medio ya puede viajar. Las cicatrices son muy rápidas; el tema es la función pulmonar, es decir, cómo respira. Ahí va a definirse, y eso la semana que viene ya lo tienen totalmente claro: le van a hacer todos los estudios que corresponden y decidirán. Creo que lo prudente es lo que aconseja Nelson, o lo que ha sugerido Nelson. Pero si cambian el programa, no hacerlo tan intensivo por día y ser prudente, y los días de descanso que descanse, que no tenga entrevistas, nada, nada, nada... Bueno, el venir siete días, como le digo, que venga quince a Sudamérica. Hay muchas formas variables de que pueda venir ahora, pero eso lo tiene que decir el organizador, y el mismo Papa lo va a tener que decir, qué es lo que prefiere él, si no que reprogramen todo para unos meses después. Pero ya al mes y medio se puede viajar tranquilamente en avión.

Lo escucho, Elías, y le confieso lo mismo que le decía a Monseñor Jorge Lozano, que está allí y es el último obispo que tuvo una audiencia privada con el Papa previo a entrar al quirófano: los pensamientos en su caso también están guiados por los deseos, porque no falta un mes y medio para el viaje. Faltan poco más de veinte días para que tome su primer avión con destino a Perú. Es decir, y usted mismo me dice que le decía a quienes operaba en Punta del Este que se vinieran en auto a Buenos Aires a los quince, veinte días. O sea, creo que lo más probable, en contra de nuestro deseo, es que le aconsejen posponer el viaje, ¿no?

Sí, va a ser una medida totalmente prudente. Ya lo dijo Nelson con mucha claridad, y lo que sugirió mantiene la misma vigencia hace unos días que hoy. Por eso les digo: Si quiere estar seguro totalmente de que no modifican, tres, cuatro días, cinco días... La semana que viene ya sabrán con toda claridad qué van a hacer.

Bueno, lo volvemos a llamar entonces cuando salga el Papa del postoperatorio y volvemos a actualizar los datos. ¿Le parece, doctor?

Me parece muy bien, porque escucho distintas informaciones de distintos medios, etcétera. Bueno, seamos prudentes, es lo que quiero aconsejar. Y una de las prudencias es la que decía Nelson: pensar en suspender el viaje. Pero no tiene nada que ver hoy miércoles a lo que va a pasar el lunes que viene.

Cada paciente es único. Doctor Elías Hurtado Hoyo, muchísimas gracias y nos volvemos a comunicar la semana próxima.

Va a ser un placer enorme.

De la misma forma, muchísimas gracias.

MEG