“No podemos asegurar que el Papa esté libre de enfermedad”: especialistas explican por qué será clave el resultado de la biopsia

El papa León XIV fue operado por un adenocarcinoma pulmonar y, aunque la información conocida hasta el momento apunta a una enfermedad detectada en una etapa temprana. Especialista advierten que todavía faltan resultados para determinar su evolución y que la biopsia definitiva permitirá conocer si hay compromiso de los ganglios y si necesita tratamiento complementario.

En diálogo con Punto a Punto Radio, El oncólogo Nicolás Castagneris, señaló que el adenocarcinoma es el tipo de tumor maligno más frecuente en el pulmón y que suele originarse en las zonas periféricas del órgano. Aunque el tabaquismo constituye uno de los factores asociados, también puede aparecer en personas que nunca fumaron.

El consumo busca recuperarse y el Día de la Madre impulsa las ventas: “Capaz que compra cosas un poco más económicas, pero lo hace”

“Cada vez estamos viendo muchos pacientes y también con un rango etario más jóvenes que pueden desarrollarlo también aún sin haber fumado activamente”, señaló el especialista. Además del tabaquismo pasivo, mencionó la exposición a gases y partículas contaminantes entre los factores que pueden intervenir.

El especialista explicó que la cirugía permitió retirar la lesión, pero que los resultados definitivos de la biopsia serán determinantes para conocer la extensión de la enfermedad.“Asegurar que el Papa está libre de enfermedad no podemos desde el momento que tuvo un adenocarcinoma que invadía, que era invasor”, advirtió.

Qué definirá el tratamiento

A partir de los datos difundidos sobre el diagnóstico del Papa, la oncóloga Mara Bonet, del Instituto Roffo de Buenos Aires, analizó qué factores permitirán determinar si necesita un tratamiento complementario. La especialista explicó que "el adenocarcinoma representa aproximadamente entre el 70% y el 80% de los diagnósticos de cáncer de pulmón".

Según la información publicada, el nódulo que le detectaron a León XIV habría medido alrededor de 3 milímetros. Si los estudios definitivos confirman ese tamaño y descartan el compromiso de los ganglios regionales, el tumor correspondería a un estadio temprano.

Passerini calificó de "delincuentes, violentos e infelices" a quienes vandalizaron edificios de la ciudad

En ese escenario, Bonet explicó que "la cirugía podría haber sido suficiente para tratar la enfermedad y que no sería necesario indicar quimioterapia preventiva". Sin embargo, la evaluación dependerá de los resultados de la biopsia y de la presencia o ausencia de otros factores de riesgo.

"Cuando el tumor está localizado y no compromete los ganglios, la cirugía puede ser suficiente. Si los análisis detectan características que aumenten el riesgo de recaída, el equipo médico puede evaluar alternativas como la quimioterapia, las terapias dirigidas o la inmunoterapia".

La recuperación y el viaje

La extirpación del lóbulo inferior derecho del pulmón también plantea interrogantes sobre la recuperación respiratoria de León XIV y sus próximos compromisos de viaje. Castagneris señaló que la evolución dependerá de que no aparezcan complicaciones posoperatorias, como infecciones, dolor o dificultades respiratorias.

“Contraindicación absoluta para el viaje no hay si él evoluciona favorablemente”, sostuvo el oncólogo. De todos modos, explicó que, en "el caso de un paciente sin las responsabilidades del Papa, recomendaría postergar un viaje que implique varias horas de vuelo y una agenda exigente para evitar un estrés adicional durante la recuperación", sostuvo. Bonet señaló que las técnicas quirúrgicas actuales permiten que "el paciente en 48 a 72 horas se puede externar”.

Los antecedentes familiares

Castagneris explicó que la relación hereditaria en el cáncer de pulmón es “excepcional”, aunque señaló que los posibles síndromes genéticos familiares continúan bajo estudio. Por su parte, Bonet explicó que el Instituto Roffo estudia los antecedentes familiares de primer grado en sus investigaciones epidemiológicas. Sobre la posibilidad de una predisposición genética, señaló: “Antecedente familiar y alteración genética. Habría que hacer una consulta con un genetista”.

Por ahora, el pronóstico de León XIV dependerá de su evolución posoperatoria y de los resultados definitivos de la biopsia. Esos estudios permitirán determinar si la cirugía fue suficiente o si necesita un tratamiento complementario.



Entrevistas realizadas en Punto a Punto Radio, en el programa "Pensavalle informa" con Mario Pensavalle y Viviana Villalba.