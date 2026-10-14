Intendente bonaerense desafía a Milei y Caputo con una propuesta para bajar impuestos

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, presentó una propuesta al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo denominada “IVA 0. TASA 0” para avanzar en una reducción de impuestos mediante un acuerdo entre el municipio y el Gobierno nacional.

La iniciativa plantea eliminar la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) e industrias, a cambio de que la Nación deje de cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las obras y los servicios que el municipio presta a los vecinos.

La propuesta fue presentada a través de sus redes sociales, donde el intendente del municipio bonaerense, desafió al presidente Javier Milei a avanzar en una reducción de impuestos con compromisos de ambas partes. “Bajar los impuestos que cobran otros es fácil. Lo desafío Presidente @JMilei a que lo hagamos los dos”, escribió Passaglia en X.

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En la misma publicación, el jefe comunal sostuvo que está dispuesto a eliminar la tasa municipal si el Gobierno nacional deja de cobrar el IVA sobre las obras y los servicios que presta el municipio.

“Usted le pide a los municipios que bajemos las tasas. Le tomo la palabra”, expresó el intendente, quien resumió su propuesta con una consigna: “IVA 0. TASA 0”.

Passaglia también aseguró que el municipio está dispuesto a resignar ingresos para concretar una reducción tributaria. De esta manera, planteó que el alivio fiscal debe traducirse en medidas efectivas y no quedar solamente en anuncios.

El planteo no quedó solamente en el intercambio a través de las redes sociales. Passaglia acompañó su publicación con una carta dirigida al ministro Caputo, fechada el 13 de octubre.

El ejemplo con el que Passaglia busca explicar el impacto del IVA

En la carta enviada a Caputo, el intendente utilizó, una compra de materiales para pavimentación como ejemplo del impacto que tiene el IVA sobre las cuentas municipales. Según explicó, si el municipio adquiere materiales por un millón de pesos, el proveedor factura otros $210.000 correspondientes al IVA. De esa manera, el costo final para las arcas comunales asciende a $1.210.000.

Passaglia sostuvo que el mismo mecanismo alcanza otros gastos necesarios para prestar servicios públicos. Entre ellos enumeró la energía destinada al alumbrado, la recolección de residuos, la limpieza urbana, los repuestos, los insumos y las maquinarias.

“Todo tiene un costo extra del 21%, que es el IVA que Nación se queda”, afirmó el intendente en el escrito dirigido al ministro de Economía.

El ejemplo busca mostrar cómo el impuesto incide en el presupuesto municipal y, por esa vía, en los recursos destinados a obras y servicios públicos. La propuesta apunta a reducir ese costo para las administraciones locales y, al mismo tiempo, establecer una contrapartida que alivie la carga tributaria de quienes desarrollan actividades económicas en cada distrito.

Sobre el final de la carta, Passaglia buscó colocar a ambas administraciones frente al mismo compromiso de reducción tributaria, “San Nicolás está dispuesto a dar el primer paso. Esperamos que la Nación también se comprometa”, concluye la carta firmada por Passaglia. La propuesta quedó ahora formalmente en manos del Ministerio de Economía.

Respaldo de los industriales

La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) respaldó la propuesta del intendente de San Nicolás: "Sostenemos que bajar impuestos es fundamental para que crezca el sector productivo. Reducir la presión fiscal sobre las PyMEs y las industrias es clave para impulsar la producción, la inversión y el empleo. La competitividad industrial también se construye con menos carga tributaria".

Según la entidad, "las empresas bonaerenses soportan una carga que se acumula en los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal. Por eso, una baja real de impuestos tiene que ser coordinada y debe hacerse con hechos, no solo con anuncios".

"Convocamos a la Nación, a la Provincia y a los municipios a sentarse a trabajar en una agenda común de alivio fiscal que les dé previsibilidad a quienes producen, invierten y generan trabajo en la provincia de Buenos Aires", finaliza el comunicado.