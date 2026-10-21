RDC: las elecciones en Brasil atraviesan un escenario de máxima paridad entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva

Las encuestas muestran una contienda cada vez más ajustada entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro de cara a las elecciones en Brasil. Durante su columna en Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, la analista, Eleonora Gosman, advirtió sobre la incertidumbre en la intención de voto, las diferencias entre los sondeos y el peso que podrían tener los electores indecisos.

La carrera electoral brasileña atraviesa un escenario de máxima paridad. Según explicó Gosman, una de las encuestas más recientes registró una diferencia de apenas un punto entre los candidatos: “También dieron un punto de diferencia. Parece que como todo estuviera junto, unido, Flavio con 45 y Lula con 44”.

La periodista subrayó que el resultado representa una situación especialmente delicada por las reglas electorales de Brasil: “Dentro, como es un empate más que técnico, es una situación extremadamente complicada porque están par a par. Yo pocas veces vi una situación así, de ese tipo”.

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En ese contexto, advirtió sobre las posibles disputas posteriores al escrutinio si la diferencia final fuera mínima: “Suponte que te dan más de 10.000 votos, van a pedir revisar. No tengas dudas. Van a pedir ver si tuvieron interferencias o no”.

El miedo a Bolsonaro supera al miedo a Lula

Uno de los datos que destacó Gosman fue el cambio en la percepción de los votantes. Según una encuesta de Quaest, el temor a Flavio Bolsonaro superó al que genera Lula da Silva. “La otra que les quería comentar es que por primera vez el miedo a Bolsonaro apareció por delante numéricamente. O sea, más miedo a Bolsonaro que miedo a Lula. Según Quaest, 45% dijo que tenía miedo a Bolsonaro y 41% miedo a Lula”, planteó en +Perfil.

¿A dónde van los votos de los candidatos de tercera vía?

La distribución de los votos de quienes apoyaron a candidatos minoritarios puede resultar decisiva. Gosman explicó que esos electores no se trasladaron masivamente hacia Bolsonaro: “48, fíjate cómo es la historia, 48% de ellos eligieron a Lula y 33%, solo 33% migró para Flavio. O sea que la mayoría fue para Lula, la minoría fue para Flavio”.

También destacó el comportamiento de los indecisos y de quienes podrían votar en blanco o no concurrir a las urnas: “40% de las intenciones de voto de ese sector le dio para Lula y 36% para Flavio”.

Para la periodista, estos datos confirman la incertidumbre de la campaña: “Muy disputada y no sabés para qué lado va a salir finalmente, me parece a mí por lo menos”.