Rusia enviará 40.000 toneladas de diésel a Estados Unidos: en RDC analizaron el acuerdo que acerca a Trump y Putin

El acercamiento entre Donald Trump y Vladimir Putin suma un nuevo capítulo con un acuerdo energético que prevé el envío de diésel ruso a Estados Unidos y un levantamiento temporal de sanciones. La iniciativa se desarrolla mientras Washington explora una posible cumbre con el presidente ruso y el mandatario chino, Xi Jinping, para abordar la guerra en Ucrania.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal en Estados Unidos Norman Powell analizó las señales políticas detrás de este acercamiento, que también quedó expuesto tras las declaraciones del enviado especial de Trump, Steve Witkoff, quien calificó a Putin de humanitario. La eventual reunión entre los líderes podría dejar afuera al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en momentos en que el conflicto sigue sin una solución definitiva.

Rusia enviará diésel a Estados Unidos en medio del acercamiento bilateral

El acuerdo entre Washington y Moscú contempla un primer cargamento de 40.000 toneladas de diésel ruso, con prioridad para abastecer la demanda estadounidense antes que otros destinos. Según lo expuesto durante el segmento, el esquema también prevé habilitar 300.000 toneladas en octubre, 500.000 en noviembre y un millón en diciembre.

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La operación se vincula con un levantamiento de sanciones estadounidenses contra Rusia, en un contexto marcado por la guerra contra Ucrania. El entendimiento representa un cambio relevante en la relación entre ambos países y abre interrogantes sobre el alcance de las medidas económicas que se habían impuesto a Moscú.

El acuerdo llega, además, en la antesala de las elecciones de medio término en Estados Unidos, con la economía estadounidense bajo presión. La combinación de necesidades energéticas, intereses económicos y negociaciones diplomáticas coloca el vínculo entre Trump y Putin en el centro de la agenda internacional.

La posible cumbre entre Trump, Putin y Xi Jinping sin Zelensky

Otra señal del acercamiento es la posibilidad de una reunión entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping. La eventual cumbre fue presentada como una instancia para buscar una salida a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no estaría incluido en ese encuentro, según lo señalado durante el programa. La posibilidad de discutir el futuro del conflicto sin la participación de Kiev plantea dudas sobre el papel que tendría Ucrania en las negociaciones y sobre las condiciones de un eventual acuerdo.

En ese escenario, Zelensky habría reconocido la necesidad de negociar con Rusia incluso ante la posibilidad de perder territorio, una postura presentada como un enfoque realista para poner fin a la guerra. La perspectiva de una negociación de ese tipo convive con la incertidumbre sobre las concesiones que podrían exigirse a cada parte.

El enviado de Trump calificó a Putin de “humanitario”

El acercamiento diplomático también quedó reflejado en las declaraciones de Steve Witkoff, enviado especial de Trump a Rusia. Durante su visita, el funcionario agradeció a Putin la liberación de James Hubbard, un estadounidense de 74 años que llevaba más de cuatro años detenido en territorio ruso.

Witkoff le dijo al presidente ruso: "Usted, señor Putin, es también un humanitario", en un diálogo que, según Powell, quedó registrado. La frase generó repercusión por el tono elogioso hacia el mandatario ruso, en medio de las críticas internacionales por la invasión de Ucrania y las consecuencias del conflicto.

Hubbard había sido acusado por Rusia de ser un mercenario ucraniano y condenado a más de seis años de prisión. Según el relato del corresponsal, había sido detenido por tropas rusas en Ucrania, donde residía, y su liberación se concretó después de que Trump solicitara a Putin que le permitiera regresar a Estados Unidos.