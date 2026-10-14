RDC: la compra de diésel ruso enfrenta a Donald Trump con una candidata de su propio partido

La compra de diésel a Rusia por parte de Estados Unidos abrió un nuevo frente de críticas contra Donald Trump dentro de su propio partido. La decisión quedó en el centro de la campaña electoral en Iowa, donde la candidata republicana al Senado, Ashley Hinson, cuestionó el acuerdo con Moscú en medio de la preocupación por el aumento del precio de los combustibles.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal en Estados Unidos, Norman Powell, señaló que el costo del diésel afecta especialmente a los agricultores y camioneros de ese estado. La controversia también expuso diferencias dentro de la disputa electoral y sumó un nuevo componente a la discusión sobre la relación de Washington con el gobierno de Vladimir Putin, mientras continúa la guerra en Ucrania.

Ashley Hinson se distanció de Trump por la compra de diésel ruso

Hinson, candidata republicana al Senado por Iowa, se desmarcó de la decisión presidencial durante un debate televisivo con su rival demócrata, Josh Turek. La dirigente cuestionó que Estados Unidos negociara con Rusia para adquirir combustible, pese a la continuidad de la guerra contra Ucrania.

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La candidata sostuvo que la prioridad debe ser reducir el costo de la energía para los estadounidenses. Según la declaración citada durante el segmento, afirmó: "Necesitamos bajar los precios de la gasolina en este país, necesitamos bajar los precios del diésel, pero no creo que necesitemos hacer un acuerdo con Rusia".

El posicionamiento tiene relevancia política porque Hinson forma parte del espacio republicano y es identificada con el movimiento MAGA, alineado con Trump. Powell destacó que su distanciamiento resulta significativo en un estado tradicionalmente conservador, donde el precio de los combustibles tiene consecuencias directas sobre la actividad económica.

El precio del diésel se convirtió en un problema electoral en Iowa

Iowa tiene un perfil marcadamente agrícola y es considerado uno de los principales territorios productores de maíz y soja de Estados Unidos. Por eso, las variaciones en el costo del combustible repercuten tanto en las tareas rurales como en el transporte de mercaderías.

El aumento del precio del diésel afecta a sectores que dependen de ese combustible para sostener su actividad. En ese contexto, el acuerdo con Rusia se transformó en un tema de campaña capaz de tensionar la relación entre Trump y una candidata de su propio partido.

El debate electoral también reflejó las diferencias entre Hinson y Turek. La republicana cuestionó a su rival por considerarlo demasiado progresista para Iowa, mientras que el demócrata la acusó de priorizar su adhesión al movimiento de Trump por encima de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos.

Un acuerdo con Rusia que genera críticas de ambos lados

Según el relato de Powell, los dos candidatos coincidieron en cuestionar la decisión de Trump de negociar con Moscú. La coincidencia resulta relevante porque se produjo entre dirigentes que mantienen diferencias ideológicas y compiten por una banca en el Senado.

El episodio pone en evidencia la dificultad de separar la política energética de la estrategia internacional de Estados Unidos. La compra de combustible ruso genera cuestionamientos en un escenario marcado por la guerra en Ucrania y por las tensiones entre Washington y el gobierno de Putin.

La discusión también expone un desafío para los republicanos que buscan sostener su respaldo a Trump sin desatender las preocupaciones económicas de sus votantes. En Iowa, donde el sector agropecuario tiene un peso central, el precio del combustible puede convertirse en un factor determinante de la campaña.

Ucrania, Starlink y las negociaciones europeas amplían el frente de tensión

Durante el segmento también se abordó la situación de Ucrania y las negociaciones para avanzar en su adhesión a la Unión Europea. El conductor Jorge Elías señaló que el levantamiento del veto húngaro abrió una nueva etapa de conversaciones, después de las trabas que había impuesto el anterior gobierno de Viktor Orbán.

Otro de los puntos mencionados fue la denuncia ucraniana sobre las limitaciones de Starlink, el servicio de conectividad satelital de SpaceX, la compañía de Elon Musk. Según lo expuesto durante el programa, esas restricciones habrían afectado misiones con drones en un contexto de tensión con Trump.

Estos episodios se suman al debate por la compra de diésel ruso y alimentan las dudas sobre el rumbo de la política estadounidense frente a la guerra. Sin embargo, cada uno de estos asuntos responde a decisiones y negociaciones diferentes, por lo que su relación debe entenderse dentro del contexto general de las tensiones internacionales.

La guerra y las tensiones internacionales llegan a la campaña estadounidense

Powell advirtió que las disputas internacionales pueden ganar peso durante los días previos a las elecciones de medio término. En particular, señaló que Rusia e Irán tienen interés en el escenario electoral estadounidense y que las tensiones podrían intensificarse durante la campaña.

El conductor también mencionó los ataques atribuidos a los hutíes contra instalaciones vinculadas a la petrolera saudita Aramco y a la capital de Arabia Saudita. Según lo señalado al aire, la coalición afirmó haber interceptado siete misiles y tres drones, mientras que un ataque provocó un incendio sin causar víctimas.