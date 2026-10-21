RDC: Madrid prueba los robotaxis y proyecta su funcionamiento sin conductor para 2027

Madrid comenzó las pruebas de robotaxis, vehículos capaces de desplazarse de manera autónoma que podrían empezar a funcionar sin conductor en 2027. El proyecto contempla una primera flota de alrededor de 100 autos, además de vehículos de mayor capacidad, en una iniciativa que suma a distintas empresas de transporte y tecnología.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal en España Marcelo Molina detalló cómo será la etapa de prueba y cuáles son los desafíos que plantea la incorporación de estos vehículos. El avance también abre un debate sobre las reglas que deberán cumplir los robotaxis y la competencia con los taxistas tradicionales y los servicios de transporte por aplicación.

Madrid avanza con las pruebas de taxis autónomos

Las primeras pruebas de los robotaxis ya comenzaron en Madrid, con el objetivo de que los vehículos puedan operar sin conductor en 2027. Durante la etapa inicial, sin embargo, habrá una persona sentada al volante para supervisar el funcionamiento y comprobar que el sistema responda correctamente.

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Según Molina, las normas vigentes establecen que un conductor debe acompañar a los vehículos durante las pruebas y los primeros meses de operación. La transición hacia un automóvil completamente autónomo dependerá de que se cumplan las condiciones necesarias para retirar esa supervisión humana.

El plan contempla una primera flota de aproximadamente 100 vehículos. También se están probando unidades de mayor tamaño, similares a combis, que permitirían transportar a varios pasajeros y que pertenecen a otra empresa.

Qué empresas buscan introducir los robotaxis

La carrera por incorporar vehículos autónomos a los servicios de transporte suma a varias compañías. Molina mencionó a Uber, Cabify, Bolt y Waymo, esta última vinculada con Google, entre las firmas que aparecen en el escenario de pruebas y desarrollo tecnológico.

Los vehículos necesitan permisos para circular y, según el corresponsal, ya cuentan con autorizaciones de la Dirección de Tránsito de la Comunidad de Madrid para las pruebas mencionadas. El despliegue previsto incluye Madrid y los municipios de Alcobendas y Getafe.

En algunos barrios, como Hortaleza y Arturo Soria, también circulan combis autónomas en etapa de prueba. Estos vehículos recopilan datos para desarrollar sus sistemas y forman parte de los ensayos destinados a preparar futuras operaciones comerciales.

Cómo funciona la tecnología de los vehículos autónomos

Los robotaxis utilizan sistemas de sensores para interpretar el entorno y desplazarse sin intervención constante de una persona. Entre las tecnologías mencionadas por Molina figura el LIDAR, que se combina con cámaras y otros dispositivos para construir una representación del espacio que rodea al vehículo.

El objetivo es que el automóvil pueda identificar lo que sucede a su alrededor y tomar decisiones durante el recorrido. Durante las pruebas, la presencia de un conductor permite supervisar el sistema mientras se recopilan datos y se evalúa su desempeño en las calles.

La incorporación de estos vehículos supone un cambio para el transporte urbano, aunque su expansión dependerá tanto de la tecnología como de las autorizaciones y las condiciones de seguridad que establezcan las autoridades.

Los taxistas reclaman reglas similares para evitar una competencia desigual

La llegada de los robotaxis ya genera inquietud entre los taxistas de Madrid. El sector sostiene que obtener una licencia tradicional exige superar exámenes, conocer la ciudad y cumplir distintas obligaciones, por lo que reclama que los nuevos servicios estén sujetos a una regulación comparable.

El planteo apunta a evitar que los vehículos autónomos compitan con condiciones diferentes a las que deben afrontar los profesionales del taxi. La discusión también involucra a los servicios de transporte con conductor, conocidos en España como VTC, que operan a través de aplicaciones.

La expansión de los robotaxis podría sumar un nuevo actor a una actividad que ya atravesó conflictos entre taxis tradicionales y plataformas digitales. El desafío será establecer reglas que contemplen la seguridad, las condiciones de operación y la competencia entre los distintos sistemas de transporte.

Las aplicaciones de transporte y el costo de las licencias en Madrid

Los robotaxis se solicitarán a través de aplicaciones, en un modelo que los vincula con los servicios digitales de transporte ya conocidos por los usuarios. Molina mencionó plataformas como Uber y Cabify, además de otras empresas que participan del desarrollo de estos servicios.

El corresponsal también señaló que los vehículos de las aplicaciones en Madrid suelen estar identificados con la marca correspondiente mediante ploteos y diseños específicos. Esa regulación visual los diferencia de los autos particulares que pueden utilizarse para viajes en otras modalidades.

Como referencia del costo de operar en el sector, Molina indicó que una licencia de Uber en Madrid ronda actualmente los 130.000 euros, frente a valores de entre 70.000 y 80.000 euros registrados unos años antes. La cifra ilustra el costo de acceso a una actividad que podría experimentar nuevos cambios con la incorporación de vehículos autónomos.