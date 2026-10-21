RDC: descubrieron tierras raras de alta concentración en Brasil y crece el potencial minero de Minas Gerais

Una empresa australiana detectó una concentración excepcional de tierras raras en Minas Gerais, Brasil, un hallazgo que podría ampliar el potencial minero del país en un mercado estratégico a nivel mundial. La relevancia del descubrimiento no estaría solamente en la extensión del recurso, sino también en la elevada concentración de óxidos de estos minerales.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la corresponsal en Brasil Eleonora Gosman destacó que el hallazgo refuerza la importancia de una región históricamente vinculada con la minería. Según señaló, Brasil ocupa el segundo lugar entre los países con mayores recursos de tierras raras, detrás de China, que mantiene una posición dominante en este sector.

Una concentración excepcional de tierras raras en Minas Gerais

El descubrimiento fue realizado por una empresa australiana que comenzó a explorar la zona recientemente. Según Gosman, los primeros resultados indican una concentración elevada de óxidos de tierras raras, una característica que podría distinguir al yacimiento de otros recursos distribuidos en superficies más extensas.

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La concentración se determina a partir de muestras del material extraído, cuyo contenido permite estimar la proporción de los minerales buscados. En este caso, la calidad detectada en Minas Gerais sería excepcional, aunque el alcance económico del hallazgo dependerá de las etapas posteriores de exploración y evaluación.

La corresponsal remarcó que no se trata únicamente de la presencia de estos minerales en un territorio amplio, sino de la cantidad que puede encontrarse en una porción determinada del material. "Esto le da una característica especial", sostuvo al referirse al potencial del descubrimiento.

Brasil busca fortalecer su lugar en el mercado de tierras raras

Brasil ocupa, de acuerdo con lo señalado durante el segmento, el segundo lugar mundial en tierras raras, después de China. La identificación de una concentración significativa en Minas Gerais podría aumentar el interés por desarrollar nuevas actividades de exploración en el país.

Sin embargo, Gosman indicó que todavía son pocas las empresas que buscan estos recursos en territorio brasileño. Las tareas se concentran especialmente en Minas Gerais, una región que vuelve a atraer atención por su riqueza mineral.

El hallazgo también pone de relieve la importancia de diversificar las fuentes de suministro de minerales estratégicos. La posición de China en este mercado convierte a los nuevos descubrimientos en un factor relevante para los países que buscan ampliar su participación en la actividad.

De la histórica minería del oro a las tierras raras

Minas Gerais tiene una larga tradición minera asociada a la extracción de oro. Ahora, la posibilidad de encontrar tierras raras en concentraciones elevadas vuelve a ubicar a la región en el centro de las expectativas sobre los recursos naturales de Brasil.

Gosman resumió el cambio de interés con una comparación histórica: "El oro del 1500 ahora es tierra rara". La frase sintetiza el potencial económico que se atribuye a estos minerales, cuya relevancia crece por su utilización en diversas actividades industriales y tecnológicas.