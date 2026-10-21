RDC: el Reino Unido busca extender de cinco a 15 años el plazo para acceder a la residencia permanente

El Reino Unido debate una propuesta migratoria que busca extender de cinco a 15 años el período de trabajo legal necesario para solicitar la residencia permanente. La iniciativa genera cuestionamientos por su posible impacto en los trabajadores extranjeros que llegaron al país para ocupar puestos esenciales y establecerse junto a sus familias.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, la periodista Marta Núñez analizó las consecuencias que podría tener el cambio, especialmente para quienes trabajan en el sector de los cuidados. Además, advirtió sobre la incertidumbre que generaría la extensión de los plazos y las dificultades que enfrentan los migrantes durante sus trámites de residencia.

El Reino Unido busca extender los plazos para obtener la residencia permanente

«La propuesta no beneficia a los migrantes y se enfoca en los migrantes que han llegado a trabajar», señaló Núñez. La especialista recordó que muchos trabajadores se trasladaron al Reino Unido con sus familias y organizaron sus vidas bajo las condiciones migratorias vigentes.

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Por eso, advirtió sobre la incertidumbre que supondría prolongar los plazos para acceder a una residencia estable. «Antes, después de los cinco años que uno trabajaba legalmente, podía solicitar la residencia permanente y ahora lo quieren extender a 15 años», explicó.

A esa espera se suman, según relató desde su experiencia, las dificultades administrativas posteriores: «Después viene un período en que uno no puede salir del país porque tiene ahí todos sus pasaportes, sus documentos, todo».

Núñez también destacó las advertencias sobre el riesgo de profundizar las tensiones sociales que atraviesan distintos países europeos. Según indicó, tanto integrantes del Partido Conservador como legisladores laboristas cuestionaron aspectos de la iniciativa. Además, afirmó que un centenar de parlamentarios laboristas se habían manifestado en contra de la medida.

Individualismo y tensiones entre las comunidades migrantes

Otro eje de la conversación fue la relación entre inmigración, integración y solidaridad social. Al analizar las actitudes de quienes obtienen la nacionalidad, Núñez coincidió en que algunos inmigrantes pueden adoptar posturas restrictivas hacia quienes llegan después.

«Es una cosa que trajo el neoliberalismo también, esa individualidad, ese individualismo tan tremendo, tan cruel», sostuvo, al reflexionar sobre la competencia por los recursos y las oportunidades.

La periodista también describió situaciones de explotación laboral entre comunidades migrantes, especialmente en tareas de limpieza de oficinas. A partir de su experiencia en el Foreign Office británico, relató que trabajadores que habían llegado antes podían ejercer abusos sobre otros grupos recién llegados.

«Hay toda una cadena de explotación», advirtió Núñez, antes de resumir su preocupación con una frase contundente: «Solidaridad cero».