Waymo es pionera en lanzar robotaxis sin conductor en autopistas de EE.UU.

Waymo se convertirá en el primer proveedor de robotaxis en Estados Unidos en ofrecer viajes sin conductor en autopistas, un hito que la posiciona mejor para competir con las empresas de transporte por aplicación y los servicios de taxi tradicionales.

A partir del miércoles, la unidad de Alphabet Inc. comenzará a ofrecer a algunos pasajeros rutas que incluyan autopistas en San Francisco, Phoenix y Los Ángeles, según un comunicado. El servicio en autopistas estará disponible las 24 horas del día. Los usuarios que hayan aceptado participar en las nuevas funciones y servicios de Waymo serán los primeros en probar este tipo de trayecto.

Uber se asocia con Lucid y Nuro para lanzar robotaxis en 2026

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Waymo ampliará gradualmente el nuevo servicio a más usuarios, dijo la compañía, que no precisó una fecha de expansión de las rutas de autopistas a otros mercados donde opera.

La expansión de Waymo más allá de las pruebas y hacia el servicio comercial en autopistas marca un punto de inflexión para la empresa y consolida su posición como líder del sector de robotaxis en Estados Unidos. El lanzamiento de los servicios en autopistas podría hacer a Waymo más competitiva frente a los servicios de transporte por aplicación y los taxis tradicionales, que no tienen restricciones para circular por autopistas. Los clientes también podrían disfrutar de trayectos más cortos ahora que los vehículos de Waymo no deben planificar rutas que eviten las autopistas.

Los rivales de Waymo en Estados Unidos también están probando la conducción en autopistas y, en algunos casos, ya cobran a los clientes, pero hasta ahora la presencia de un humano en el vehículo era obligatoria. Tesla Inc. lanzó recientemente su servicio de taxis autónomos en Austin, donde ofrece algunos viajes en autopistas con un supervisor de seguridad en el asiento del conductor. (También tiene monitores humanos para los trayectos urbanos, aunque se sientan en el asiento del pasajero). Por separado, la empresa dirigida por Elon Musk está probando un “Cybercab” autónomo diseñado específicamente para este fin, que Musk afirmó entrará en producción en abril.

Fuera de Estados Unidos, la empresa china de robotaxis WeRide Inc. ya ofrece algunos viajes en autopistas en Abu Dabi, también con conductores de seguridad.

Con sede en Mountain View, California, Waymo indicó que utiliza el mismo conjunto de software y sensores para la conducción en autopistas que en zonas urbanas. Para reforzar sus sistemas en condiciones de carretera, recurrió a pruebas en circuito cerrado y simulaciones. El sistema ha sido entrenado para manejar tanto condiciones de conducción “inusuales” como “inevitables”, agregó.

Los vehículos están diseñados para mantener el ritmo del tráfico y circular hasta el límite de velocidad en las autopistas, según la empresa. Si necesitan detenerse, intentarán salir de la autopista y encontrar un lugar seguro en una vía cercana, añadió.

Estados Unidos flexibilizará normas que frenaban el robotaxi de Tesla

Waymo también está ampliando su zona de cobertura en el Área de la Bahía hasta San José. Esa región incluirá acceso al Aeropuerto Internacional de San José, donde los autos de Waymo cobrarán la misma tarifa de acceso que los taxis convencionales.

La empresa señaló que también trabaja activamente con el Aeropuerto Internacional de San Francisco, donde actualmente cuenta con permiso para realizar pruebas.

La compañía dijo que no espera que el servicio en autopistas incremente de manera significativa la congestión local. Su flota incluye actualmente 1.000 autos en el Área de la Bahía de San Francisco, 700 en Los Ángeles, 500 en Phoenix, 200 en Austin y 100 en Atlanta.

GZ