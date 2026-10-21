RDC: quiénes siguen sin poder votar en España por la cautelar vinculada a la Ley de Nietos

La situación electoral de las personas nacionalizadas mediante la Ley de Nietos en España continúa sin una resolución definitiva. El Tribunal Constitucional decidió no intervenir en el caso presentado por el defensor del pueblo, por lo que sigue vigente la medida cautelar del Tribunal Supremo que impide votar a este grupo de ciudadanos.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Marcelo Molina analizó las consecuencias de la decisión judicial y la incertidumbre sobre su aplicación en los consulados. "Una cosa es lo que diga la justicia, otra cosa es lo que después vaya a pasar", advirtió al distinguir entre la situación legal y lo que finalmente pueda ocurrir en los comicios.

La Ley de Nietos y la incertidumbre sobre el derecho al voto

Molina detalló que el Tribunal Constitucional rechazó intervenir por diez votos contra dos. Sin embargo, todavía no está claro cómo se aplicará la restricción en los consulados ni si las personas alcanzadas serán retiradas de los padrones electorales.

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"Por ahora, y digo por ahora porque nunca se sabe, sigue vigente la cautelar del Supremo, en la cual no van a poder votar", sostuvo. También señaló que se anunció el envío preventivo de los sobres electorales, lo que añade incertidumbre sobre el procedimiento.

En paralelo, mencionó una investigación en México por presuntas irregularidades en la tramitación de nacionalidades. Según relató, se detectaron correos posteriores al vencimiento del plazo de solicitudes, fijado para el 22 de octubre de 2025, con aprobaciones que figuraban fechadas antes de la presentación. El caso ya está en la Justicia y salpica a una funcionaria consular.

Propiedades, visados y negociaciones en el Senado

Otro de los temas abordados fue la decisión del Partido Socialista de excluir de sus listas electorales a candidatos con más de cuatro propiedades. Molina mencionó los casos de postulantes de Barcelona, Coruña, Menorca y Murcia que quedaron fuera por superar ese límite.

"La pregunta era, ¿por qué a partir de cuatro no hay una respuesta oficial?", planteó, al señalar que el criterio aplicado generó interrogantes.

El periodista también se refirió al caso de Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio, a quien no le concedieron la visa para ingresar a Puerto Rico. Colau vinculó la decisión con su participación en la flotilla solidaria hacia Gaza y cuestionó las restricciones para quienes denuncian violaciones a los derechos humanos.

Por último, Molina analizó las negociaciones entre las fuerzas políticas para coordinar candidaturas al Senado. Vox evalúa retirar postulantes en distintas provincias, mientras que el Frente Amplio anunció que no presentará candidatos en Teruel para favorecer electoralmente al Partido Socialista.

"No sería nada extraño que después la derecha también quiera usar ese mismo tribunal para lo mismo", advirtió Molina sobre la disputa por las mayorías en el Senado y su influencia en la composición del Tribunal Constitucional.