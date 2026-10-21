Karina Milei se reunió con el embajador de Estados Unidos antes de la llegada de dos funcionarios de Trump

Karina Milei se reunió este miércoles 21 de octubre con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, para analizar el estado de la relación bilateral, los proyectos de desarrollo e inversión de empresas estadounidenses en el país y el contexto político y económico.

Este martes la hermana del presidente había encabezado la Mesa Política para preparar la sesión de Diputados, mientras Javier Milei permanece de viaje en España.

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El encuentro de hoy se produjo horas antes de la llegada a Buenos Aires de dos funcionarios del Gobierno de Donald Trump, que este jueves mantendrán reuniones con autoridades argentinas para avanzar en una agenda centrada en los negocios y la seguridad.

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La visita de Christopher Landau, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, y Juan Pablo Segura, subsecretario adjunto del área, se da en un momento de estrecha sintonía entre Javier Milei y la administración republicana.

Sin embargo, la agenda bilateral también incluye temas sensibles, como las diferencias en torno al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla sanciones para las empresas que participen de actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina, incluidas las operaciones vinculadas con las Islas Malvinas.

La agenda de Estados Unidos en la Argentina: inversiones y seguridad

Christopher Landau y Juan Pablo Segura llegarán al país con el objetivo de reunirse con funcionarios del Gobierno y representantes del sector privado. Según informó el Departamento de Estado, la agenda buscará identificar oportunidades para aumentar la inversión estadounidense, impulsar el crecimiento económico y fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

Los funcionarios tienen previsto reunirse con el canciller Pablo Quirno el jueves a las 14 en el Palacio San Martín. La agenda también se vincula con el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa anunciada durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que contempla inversiones en infraestructura, transporte, puertos y energía, con especial atención en sectores estratégicos como Vaca Muerta y la minería.

Christopher Landau con Pablo Quirno

La cooperación en seguridad es otro de los ejes del vínculo entre ambos países. La administración Trump busca fortalecer su influencia en América Latina y limitar la presencia de potencias extrarregionales, en particular China. En ese marco, los funcionarios estadounidenses también apuntan a profundizar el trabajo conjunto contra el narcotráfico y otras amenazas regionales.

La visita de Landau y Segura se suma a los recientes contactos entre Milei y funcionarios de Washington. En las últimas semanas, el Presidente mantuvo conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, y viajó nuevamente a Estados Unidos para participar de actividades con referentes políticos y empresariales.

Juan Pablo Segura

La Ley de Soberanía Nacional, un punto sensible en la relación bilateral

En paralelo a la agenda de inversiones y seguridad, el Gobierno enfrenta objeciones en torno al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa fue presentada por Milei como una herramienta para defender los recursos naturales argentinos y fortalecer el reclamo por las Islas Malvinas, pero su alcance excede la cuestión territorial e incluye reformas en defensa, inteligencia y seguridad.

Uno de los puntos que genera preocupación en Estados Unidos es el régimen de sanciones previsto para las empresas que participen, directa o indirectamente, de actividades petroleras no autorizadas en áreas que la Argentina considera parte de su plataforma continental. Las penalidades podrían alcanzar no solo a las compañías operadoras, sino también a proveedores, subcontratistas, intermediarios financieros y otros actores vinculados con esas operaciones.

Según informó Clarín, funcionarios estadounidenses transmitieron al Gobierno argentino su preocupación por el alcance de las sanciones y plantearon la posibilidad de frenar el tratamiento del proyecto o modificarlo para limitar las penalidades. Por el momento, no se confirmó oficialmente que el Gobierno argentino haya decidido avanzar con alguna de esas alternativas.

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El proyecto busca endurecer las disposiciones vigentes y evitar que las empresas eludan las sanciones mediante filiales, acuerdos comerciales o estructuras societarias. También contempla la creación de un Consejo Nacional de Seguridad y un registro de personas y entidades vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento, además de cambios en otras normas relacionadas con la defensa y la seguridad nacional.

La amplitud del texto generó cuestionamientos de sectores de la oposición, que reclaman dividir la iniciativa para discutir por separado la protección de los recursos naturales y las reformas en inteligencia y seguridad. También hubo objeciones por el posible impacto de algunos artículos sobre la libertad de expresión.

El tratamiento legislativo tuvo una postergación: el plenario de comisiones del Senado previsto para avanzar con el debate se trasladó una semana, en medio de las diferencias políticas y los reparos diplomáticos. Si bien no se confirmó que las objeciones estadounidenses hayan sido la causa de la decisión, la discusión sobre el alcance de las sanciones constituye uno de los puntos sensibles del proyecto.

LB/ML