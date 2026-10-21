RDC: Trump llega a las elecciones de medio término con una aprobación del 36% y crece la preocupación republicana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta un escenario electoral marcado por la caída de su aprobación y el descontento económico, a menos de dos semanas de las elecciones de medio término. El periodista Norman Powell analizó los últimos sondeos y las consecuencias que podría tener el desgaste de la imagen presidencial para el Partido Republicano.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Powell se refirió a una encuesta de The New York Times y la Universidad de Siena, según la cual “el índice de aprobación del presidente sigue en caída”. El estudio señala que “sólo el 36% de los posibles votantes dijo que aprobaba el desempeño de Trump”, mientras que el 59% manifestó su desaprobación. Otros sondeos, incluso, ubican el respaldo presidencial en apenas el 31%.

La caída de la aprobación de Trump y las preferencias electorales

El analista destacó que el 36% representa el nivel de aprobación más bajo registrado por las encuestas anteriores de ambos organismos. Además, señaló que más de dos tercios de los votantes independientes desaprueban la gestión del mandatario, un dato relevante para analizar las preferencias electorales.

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“Los posibles votantes dijeron que prefieren candidatos demócratas que republicanos por una diferencia de 11 puntos porcentuales”, precisó Powell. En ese contexto, describió el panorama político para el oficialismo con estas palabras: “El medio político para los republicanos realmente, como, es sombrío”.

La economía aparece como uno de los principales factores detrás del retroceso. Según el periodista, tres cuartas partes de los votantes descalifican las condiciones económicas del Gobierno, mientras la mayoría responsabiliza a Trump por la pérdida de poder adquisitivo.

La economía y la guerra en Irán, entre los factores de preocupación electoral

A las preocupaciones económicas se suma el impacto del conflicto internacional. Powell remarcó que “el 65% desaprueba su manejo de la guerra en Irán”, en un escenario atravesado también por el encarecimiento de los combustibles.

La combinación de estos factores forma parte del contexto en el que los republicanos afrontan una elección clave para el equilibrio político estadounidense. El descontento económico, el rechazo entre los independientes y la diferencia registrada en las preferencias electorales constituyen algunos de los datos destacados por el periodista.

Por eso, Powell concluyó su análisis con una evaluación de las perspectivas del partido gobernante: “No es, por lo visto, un panorama muy alentador para el partido republicano en estas trascendentales elecciones de medio término”.

El diagnóstico plantea el desafío de recuperar la confianza de los votantes antes de los comicios y contener el desgaste de la gestión de Trump en un momento decisivo para su administración.