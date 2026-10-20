Con las PASO en la mira, el Gobierno reunió a la Mesa Política

En el marco de semanas decisivas para la aprobación de leyes clave en el Congreso de la Nación, la Mesa Política del Gobierno se reunió este martes en la Casa Rosada con el objetivo de encauzar la agenda legislativa y ajustar las negociaciones con los gobernadores y bloques aliados de la oposición. El cónclave comenzó pasadas las 13:20 y finalizó dos horas después. Pero sin definiciones contundentes sobre el futuro de los proyectos más importantes para el oficialismo.

La cumbre, encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tuvo dos momentos. Uno, dedicado a repasar la situación económica. Allí, se lució el titular de Hacienda, Luis Caputo, quien además de dar a conocer los últimos positivos para las arcas estatales, habló sobre su último viaje por la cumbre del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Tailandia realizada la semana pasada.

Además, se intercambiaron miradas sobre el contexto económico y político internacional. Fuentes oficiales divulgaron que se conversó "con especial atención" acerca de los conflictos sociales en Francia e Italia.

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Por otro lado, se dio tiempo para dar cuenta de la próxima sesión. Aunque sin referencias a uno de los proyectos más relevantes, la reforma electoral que elimina las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí se habló de la sesión de este miércoles, la que se abordarán proyectos vinculados a la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar.

Por último, se actualizó la situación vinculada al fenómeno de El Niño, a partir de los informes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y se evaluó la posible evolución de las inundaciones durante las próximas semanas y la articulación con las provincias y los equipos de Emergencia y Seguridad.

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Posteriormente, por la tarde, los principales articuladores políticos del oficialismo sostendrán una reunión de trabajo con la cúpula del bloque del PRO. Por parte del Ejecutivo dirán presente el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes recibirán al presidente de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, y al dirigente Fernando De Andreis.



