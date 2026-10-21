“No hay empleo para todos, no hay contratos para todos”: Daniel Bosque advirtió en RDEco sobre los límites del boom minero

El crecimiento de la minería argentina abre oportunidades de inversión, pero también plantea desafíos para el desarrollo de proveedores locales y la generación de empleo. En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el periodista especializado en el sector Daniel Bosque analizó las condiciones que impulsan la actividad, entre ellas la disponibilidad de recursos naturales, el respaldo político y los incentivos fiscales. Sin embargo, advirtió que el auge de los grandes proyectos no garantiza que las empresas argentinas puedan aprovechar las nuevas oportunidades.

Al referirse a la presentación argentina en la London Metal Exchange Week, Bosque destacó cuatro factores que impulsan la actividad: los recursos disponibles, el consenso político, el reconocimiento social y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Aun así, señaló que la escala de los emprendimientos y las condiciones de competitividad pueden limitar la participación de las pymes nacionales en la cadena de valor.

El auge de la minería y los límites para los proveedores argentinos

"Ahora ya desapareció el país minero y no minero, ahora es un país minero porque todo el mundo quiere trabajar", señaló al describir el interés que despiertan los grandes proyectos extractivos.

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Sin embargo, advirtió que las oportunidades no se distribuyen de manera automática entre las empresas argentinas. La escala de los emprendimientos, la competitividad y la reducción de aranceles prevista en el régimen pueden favorecer la contratación de proveedores extranjeros.

"¿Pero todos le pueden vender a las mineras? No, pero no le pueden vender a las mineras, primero, por la escala, por la competitividad", sostuvo Bosque, al poner el foco en las dificultades que enfrentan las pymes nacionales para incorporarse a la cadena de valor.

China, proveedores locales y empleo: las tensiones detrás de las inversiones

El periodista también destacó la influencia de China en la minería global, tanto por su participación en el capital de grandes compañías como por su papel central en la industrialización y compra de minerales estratégicos, especialmente el litio.

En ese contexto, cuestionó que el crecimiento de las inversiones garantice por sí mismo un desarrollo industrial local. Una de las discusiones centrales gira en torno a si las empresas beneficiadas por el RIGI priorizarán la contratación de proveedores argentinos o recurrirán a firmas del exterior.

Bosque consideró indispensable que las compañías mantengan un diálogo directo con los gobiernos provinciales para discutir las condiciones de contratación, la sustentabilidad de los negocios y el impacto laboral.

"La alianza por el RIGI es una alianza que cruje por este tema, porque no hay empleo para todos, no hay contratos para todos", advirtió.

Además, mencionó los conflictos vinculados con grandes proyectos de cobre en San Juan y la importancia de la integración con Chile para desarrollar infraestructura y resolver necesidades estratégicas, como el abastecimiento de agua.

Consultado sobre las posibilidades concretas de las pymes argentinas, su respuesta fue contundente: "No va a haber para todos". La expansión minera, concluyó, plantea el desafío de convertir las inversiones en oportunidades efectivas para la producción nacional y el empleo.