Lula y Flávio Bolsonaro, los dos modelos de país que se enfrentan en el balotaje de Brasil

Brasil llega al balotaje del 25 de octubre con dos proyectos que plantean caminos diferentes para los próximos cuatro años. El presidente Lula da Silva apuesta a sostener las políticas sociales y reforzar la presencia del Estado, mientras que el senador Flávio Bolsonaro busca retomar las principales banderas del bolsonarismo, con menos intervención pública, más protagonismo del sector privado y una política de seguridad más dura.

Las diferencias no se limitan a la economía. También aparecen en las propuestas sobre trabajo, educación, justicia y política exterior, aunque los dos candidatos coinciden en la importancia del agronegocio y en la necesidad de mejorar la infraestructura del país.

Lula apuesta a las políticas sociales y a un Estado activo

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El presidente busca profundizar buena parte de las medidas de su actual gestión. Su programa para el período 2027-2030 plantea sostener la inversión pública, fortalecer la producción nacional y ampliar las políticas destinadas a reducir la desigualdad, como Bolsa Família, el programa de asistencia económica para familias de bajos recursos. Además, el Gobierno modificó el calendario de pagos hasta fin de año para mitigar riesgos excepcionales vinculados al fenómeno climático El Niño. Lula también propone extender la jornada escolar, reforzar el sistema público de salud y promover la agricultura familiar.

En el tramo final de la campaña, sin embargo, Lula puso más énfasis en un tema que preocupa a los brasileños: la inseguridad. El mandatario defendió una reforma constitucional para mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad y propuso crear un Ministerio de Seguridad Pública, separado de la actual estructura del área de Justicia. También dijo que impulsará la baja de la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años para adolescentes que cometan delitos graves, una posición que marca un cambio respecto de la postura histórica del Partido de los Trabajadores (PT).

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En la economía cotidiana, Lula busca dar respuesta al endeudamiento de las familias y estimular el consumo. En ese marco, el Gobierno impulsó una reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, con dos días de descanso, y presentó ante el Congreso una propuesta para financiar el transporte público gratuito los fines de semana y feriados. La iniciativa, conocida como “Tarifa Zero”, todavía necesita superar el trámite legislativo para convertirse en una política efectiva.

En política exterior, Lula busca dar protagonismo internacional a Brasil a través del multilateralismo y la integración regional. Propone fortalecer el Mercosur, los BRICS y los vínculos con otros países del Sur Global, además de defender una mayor participación de América Latina en los organismos internacionales. Su estrategia apunta a mantener autonomía frente a las grandes potencias: profundizar la relación comercial con China sin romper los canales de diálogo con Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro propone reducir el Estado y endurecer las penas

El proyecto de Flávio Bolsonaro parte de otra idea: reducir el peso de la administración pública para favorecer la inversión privada. Su programa, titulado Para que Brasil vença o atraso (“Para que Brasil supere el atraso”), propone eliminar al menos diez ministerios, recortar gastos administrativos, bajar impuestos y avanzar con privatizaciones y cambios regulatorios. El senador también plantea facilitar el acceso al crédito y reducir la burocracia para las empresas. En el sector agropecuario, propone ampliar el seguro rural, facilitar la reestructuración de deudas y mejorar la infraestructura de almacenamiento y transporte.

La seguridad ocupa un lugar central en su propuesta. Bajo el plan “Brasil sem Medo” (Brasil sin miedo), Flávio busca declarar organizaciones narcoterroristas a grupos como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, reforzar los controles fronterizos y ampliar la capacidad de las cárceles. Su programa contempla crear 500.000 nuevas plazas penitenciarias en cuatro años y construir cinco cárceles federales de máxima seguridad.

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Al igual que Lula, propone bajar de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal para determinados delitos. La diferencia está en el alcance de las medidas: Flávio pone el acento en el endurecimiento de las penas y la expansión del sistema penitenciario. También plantea la castración química para condenados por violación y abuso sexual infantil.

En educación, propone implementar vouchers para que las familias puedan recurrir a escuelas privadas cuando no haya vacantes en el sistema público, además de ampliar la formación técnica y las escuelas cívico-militares. En el Poder Judicial, busca limitar las decisiones individuales de los ministros del Supremo Tribunal Federal.

En política exterior, Flávio plantea estrechar los vínculos con Estados Unidos y con gobiernos ideológicamente afines de América Latina, entre ellos el de Javier Milei en la Argentina. Su estrategia apunta a atraer inversiones, ampliar las oportunidades comerciales y reforzar la cooperación en seguridad. También cuestiona la política exterior de Lula, a la que considera demasiado condicionada por afinidades ideológicas.

LB/AF