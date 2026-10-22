Brasil, cerca del empate técnico: qué dicen las últimas encuestas sobre el balotaje entre Lula y Bolsonaro

A 72 horas del balotaje del 25 de octubre, que definirá quién gobernará Brasil en los próximos años, el país contiene la respiración. Después de una primera vuelta electoral en la que el senador opositor Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) se impuso con el 47,03% de los votos válidos frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), quien obtuvo el 45,15%, las principales empresas encuestadoras registran un escenario de extrema paridad. Estudios de opinión pública publicados en los últimos dos días sitúan la diferencia entre ambos candidatos dentro del margen de error, lo que deja el desenlace abierto de cara al próximo domingo.

La diferencia de apenas 1,87 puntos porcentuales de la primera vuelta se traduce en 2.224.965 votos a favor de Flávio Bolsonaro, que obtuvo un total de 56.104.503 votos, contra 53.879.538 votos para Lula. Esa brecha fijó el punto de partida para una nueva campaña, concentrada fundamentalmente en atraer a los más de 33 millones de ciudadanos que no fueron a votar, una cifra récord de ausentismo que representa el 21,08% del padrón.

La última encuesta del instituto PoderData, publicada este jueves, reporta un empate técnico estricto en votos totales: 49% para Bolsonaro frente a 48% para Lula, con un margen de error de 1,6 puntos porcentuales sobre una muestra de 4000 electores entrevistados telefónicamente en 865 municipios del país. Al realizar la proyección en votos válidos -que simula el resultado oficial al excluir los sufragios en blanco y nulos-, el estudio ubica al candidato del Partido Liberal con una victoria 51% a 49% contra el actual mandatario. Estos números son acordes con los que se venían manejando.

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Por su parte, la influyente consultora Quaest, cuyos estudios son encomendados y auditados de cerca por la cadena TV Globo , difundió este miércoles 21 los resultados de 2.154 entrevistas presenciales en hogares distribuidas en 124 municipios, con un margen de error declarado de ±2,0 puntos porcentuales. En la proyección de votos totales, Quaest ratificó el escenario de paridad absoluta al registrar a Flávio Bolsonaro con un 45% y a Lula da Silva con un 44%, mientras que un 9% declaró que votará en blanco o nulo y un 2% se mostró indeciso. Haciendo la conversión a votos válidos, esta encuesta muestra un 50,56% para Bolsonaro versus un 49,44% para Lula, una diferencia de apenas 1,12 puntos porcentuales.

En la misma línea van los resultados comunicados el lunes 19 por Atlas Intel, la encuestadora elegida por la cadena internacional de noticias Bloomberg. Con una muestra de 4.998 encuestados, da cuenta de una intención de voto total del 49,8% para Flávio Bolsonaro frente al 47,6% para Lula. En votos válidos, la proyección otorga un 51,1% a Bolsonaro y un 48,9% a Lula , apenas una ligera ventaja por sobre el empate técnico.

Así, el destino político del gigante latinoamericano y sus más de 200 millones de habitantes continúa en suspenso, y los dos candidatos buscan inclinar la taba en los últimos días de la campaña. Quedan pocas horas, pero muy intensas: el viernes por la noche, se enfrentarán cara a cara en el último debate televisivo, que transmitirá TV Globo . Hasta las 22 del sábado se permiten caravanas de autos, caminatas de militantes y volanteo en las calles, apenas unas horas antes de que abran los comicios.

MB / AS/AF