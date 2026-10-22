Negocios y 'anticomunismo': quiénes son y qué buscan los funcionarios de Trump que se reúnen con Quirno

El Gobierno nacional encara una semana clave en relación a preservar y apuntalar su vínculo con Estados Unidos, en función del alineamiento ideológico y comercial prácticamente automático que ejerció desde el inicio de gestión. Mientras el presidente Javier Milei teje sus alianzas transnacionales en España, de este lado del Océano Atlántico sus principales referentes en política exterior se encargaron de allanar el terreno para la llegada de dos funcionarios clave del gobierno de Donald Trump.

Desde Karina Milei, que recibió al activo embajador estadounidense Peter Lamelas en Casa Rosada, al canciller Pablo Quirno, el gabinete nacional organizó su agenda en torno al plato fuerte diplomático de la semana: la llegada de Christopher Landau, el subjefe de la diplomacia estadounidense, junto a Juan Pablo Segura, flamante subsecretario adjunto para los Asuntos del Hemisferio Occidental, el área del Departamento de Estado que vela por los intereses de la potencia norteamericana en el llamado "Hemisferio Occidental", un área que comprende a América Latina, el Caribe y Canadá.

Los funcionarios llegan este jueves 22 de octubre a Argentina después de haber visitado Paraguay, donde Santiago Peña se alza como uno de los referentes del entramado de aliados de Trump en la región, un título que comparte con Javier Milei. Serán recibidos por Pablo Quirno en el Palacio San Martín a las 14 y luego darán una conferencia de prensa en conjunto. La agenda, que incluye temas de negocios y seguridad, continúa la estrategia que comenzó en Asunción, donde anunciaron una "asistencia" de 5,5 millones de dólares para financiar "la lucha contra la financiación del terrorismo, exigir responsabilidades a los narcoterroristas y poner en marcha el nuevo centro antiterrorista".

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Dos funcionarios clave de Trump llegan para seguir de cerca a Milei: narcotráfico, seguridad e inversiones

Quiénes son Landau y Segura, los enviados de Donald Trump

Christopher Landau ocupa desde marzo de 2025 el cargo de Deputy Secretary of State, el segundo puesto en la estructura del Departamento de Estado, por debajo de Marco Rubio. Abogado graduado de Harvard, antes de llegar a la administración Trump fue embajador de Estados Unidos en México entre 2019 y 2021, durante el primer mandato del republicano.

Su trayectoria combina la experiencia diplomática con una visión de la política exterior en la que la relación económica ocupa un lugar central. En ese punto se asemeja a la Cancillería de Milei, que prioriza la agenda de negocios y el alineamiento total con Washington, en el que cuadros altos del organigrama, como el vicecanciller o jefe de gabinete, siguen vacantes, desde la salida de Eduardo Bustamante y Ricardo Ricardo Adrián Lachterman , respectivamente.

Juan Pablo Segura, por su parte, asumió en agosto de 2026 como responsable de los Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado. Antes fue secretario de Comercio y Desarrollo Económico del estado de Virginia durante la gestión del republicano Glenn Youngkin, entre marzo de 2025 y enero de 2026, un cargo que asumió tiempo después de no haber logrado acceder a una banca en el Senado estatal. Desde ese cargo supervisó organismos vinculados con el desarrollo económico y la promoción de inversiones del estado.

Christopher Landau y Juan Pablo Segura, los funcionarios enviados por Donald Trump.

Según su perfil de LinkedIn, su recorrido también incluye el mundo de las startups. Es cofundador y presidente de Babyscripts, una plataforma de seguimiento remoto de embarazos que desarrolló herramientas digitales para la atención de pacientes y que consiguió financiamiento privado para expandir sus operaciones.

Pero la trayectoria de Segura también tiene una dimensión política, con un componente ideológico marcado por sus críticas al sistema comunista cubano y la política de Washington hacia La Habana, un tema divisivo en ámbitos multilaterales por la política de sanciones de Estados Unidos. Antes de emprender viaje al Cono sur, el pasado 19 de octubre, cuestionó la resolución que cada año se presenta en Naciones Unidas contra el embargo estadounidense a Cuba y llamó a rechazarla.

"Durante casi siete décadas, el régimen cubano ha exportado la subversión marxista y ha llevado a cabo actividades de espionaje de alto nivel contra los estadounidenses. Votar a favor de la resolución de Cuba en la ONU supone recompensar a un régimen hostil que pone en peligro a nuestra nación y a nuestro hemisferio. Rechacen la farsa del régimen. Apoyen una Cuba libre", escribió en reiterados posts en la red social X.

Diputado de Vox: “Abascal no pudo recibir a Milei porque está de gira”

La llegada de los funcionarios se produce después de la llamada entre su jefe, el secretario de Estado Marco Rubio, y Javier Milei, en el marco del reciente viaje del presidente a suelo norteamericano. El presidente, por su parte, recibiría a los enviados de Trump el viernes luego de regresar de España, donde viajó para respaldar a sus aliados de Vox, Santiago Abascal, e Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), de cara a las elecciones del 29 de noviembre. También será una instancia previa a la visita del vicepresidente JD Vance a la Argentina, prevista para noviembre con fecha a definir.

Además, ocurre medio de un contexto delicado, luego de la sugerencia de la Casa Blanca para disolver el Comité de Descolonización (C-24) de la ONU, que se expresa sobre la Cuestión Malvinas, que coincidió con lapresentación argentina ante el Tribunal del Mar para intentar frenar la explotación petrolera en Malvinas.

La agenda de los funcionarios estadounidenses en Argentina

La seguridad fronteriza y la lucha contra el "narcoterrorismo", junto a la agenda de negocios e inversiones, forman parte de la agenda de los dos funcionarios. La reunión central será con el canciller Pablo Quirno y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, encargado de las negociaciones comerciales con Estados Unidos. El encuentro de trabajo está previsto para este viernes en el Palacio San Martín y luego habrá una conferencia de prensa. Los funcionarios estadounidenses también tienen en agenda reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Karina Milei se reunió con el embajador estadounidense Peter Lamelas antes de la llegada de los funcionarios de Trump.

La visita también se inscribe en la estrategia de Washington para reforzar su influencia en América Latina, una agenda que impulsa el propio embajador estadounidense Peter Lamelas, con reiterados cuestionamientos a "la injerencia china" que motivaron múltiples quejas de la embajada del gigante asiático en la Argentina. En ese marco, Lamelas anunció esta semana desde Neuquén que distintas agencias estadounidenses podrían movilizar hasta 20.000 millones de dólares en inversiones y financiamiento antes de fines de 2027, principalmente para proyectos de energía e infraestructura. El anuncio remite al respaldo financiero de Washington al Gobierno de Milei, que tuvo uno de sus momentos centrales en el swap impulsado por Scott Bessent en la antesala de las elecciones legislativas de 2025.

Según el comunicado oficial, los funcionarios prevén "aprovechar el impulso" que habría generado el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico entre Estados Unidos y la Argentina. Buscarán "maneras de impulsar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en materia de seguridad", con énfasis en la figura del "narcoterrorismo" como "amenaza a la soberanía de los países", según afirmó el propio Segura en una entrevista con El Observador días antes de emprender viaje hacia el Cono Sur.

"Una de las herramientas más fuertes que tiene Estados Unidos es el poder económico. Eso lo estamos viendo en Argentina", sostuvo Segura, empresario e hijo de inmigrantes argentinos. El funcionario también destacó el acuerdo con YPF como "una de las inversiones más grandes en la historia petrolera y de gas" del país. La combinación entre financiamiento, apertura de oportunidades para empresas estadounidenses y cooperación en seguridad sintetiza los principales objetivos de la visita, en un escenario atravesado por la competencia de Washington con China por la influencia económica y estratégica en la región.