Diputado de Vox: “Abascal no pudo recibir a Milei porque está de gira”

El diputado de Vox en el Parlamento Europeo, Hermann Tertsch, defendió la visita de Javier Milei a España y rechazó las críticas por la falta de encuentros con los principales referentes de la derecha española. En una entrevista con Néstor Sclauzero, el dirigente explicó que Santiago Abascal no pudo recibir al presidente argentino porque se encontraba de gira por Galicia, en el marco de la campaña de Vox. Además, respaldó las declaraciones de Milei contra Pedro Sánchez y cuestionó el tratamiento que recibió el mandatario por parte de la prensa española.

En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Tertsch también analizó el crecimiento de Vox frente al Partido Popular y las tensiones políticas y sociales que atraviesa Europa. El eurodiputado atribuyó parte de esos conflictos a las políticas de la Unión Europea, cuestionó la Agenda 2030 y el Pacto Verde y defendió la reducción del gasto público como una vía para recuperar la capacidad de generar bienestar. Asimismo, vinculó los problemas de vivienda, salarios y seguridad en España con la inmigración, en una lectura crítica de la gestión de Pedro Sánchez.

Hermann Tertsch un periodista, escritor y dirigente político español que se desempeña como diputado del Parlamento Europeo por el partido Vox desde el 12 de julio del año 2019.

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Bienvenido, Hermann. Soy Néstor Sclauzero desde Buenos Aires. Lo estamos saludando. ¿Qué tal?

Buenas. Buenos días allí, buenas tardes.

Aquí estamos sobre el mediodía, un mediodía lluvioso, y viendo de cerca lo que está ocurriendo en Madrid, donde el presidente argentino llegó ayer. Hubo poco ruido en la prensa, pero hoy el tema estalló por todos lados. Por un lado, su presencia y su disputa, como es habitual acá en Argentina, con los periodistas, con los colegas, pero también con su agenda y sus conceptos sobre el presidente del Gobierno. Obviamente, lo que me llama la atención, o nos llama la atención aquí, es que no haya logrado un encuentro con los principales referentes, tanto de Vox como del Partido Popular. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es pianta votos en este momento o no es así?

Eso no es así. La verdad es que comprendo que haya muchos periodistas que le tengan fobia a Javier Milei porque Javier los trata a muchos de ellos como no quieren ser tratados. Pero hay que agradecerle a Javier Milei y al presidente la franqueza, la claridad a la hora de entrar y su buen humor frente a tanta insidia y tanta mala fe como circula en España, en el Gobierno y en todos los medios que dependen de él. Unos son directamente sicarios del Gobierno y los otros, más o menos, viven del Gobierno o de la publicidad pública. Entonces, tienen que ser más o menos obedientes y seguirle el discurso. El señor Milei ha ido a España a dos actos fundamentales, que son importantes y que han hecho de Javier Milei una referencia en todo el continente europeo. Eso es lo que a veces olvidan muchos de sus críticos. Quiero decir que, cuando Santiago Abascal invitó por primera vez a Milei, en Europa casi nadie lo conocía. Se le han rendido los popes de la economía de Alemania, Inglaterra y de los diferentes países donde se lo veía con muchísimas suspicacias. Es decir, la figura de Milei en todo el mundo, y sobre todo en Europa y en América, es absolutamente incuestionable. Aquí tiene un enemigo porque es también un enemigo del pueblo de España. Por eso le he agradecido hoy públicamente a Javier que haya venido a hablar tan claramente del mayor enemigo de España, que es realmente el jefe del Gobierno, al frente de un Gobierno criminal que está metido en este momento en una serie de procesos delictivos penales absolutamente... Sabemos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado liquidar a una jueza que estaba investigando al hermano de Pedro Sánchez. Aquí están pasando cosas que casi no pasaban ni siquiera en los tiempos más oscuros del narcotráfico en países iberoamericanos. Es decir, aquí están pasando cosas terribles y Milei viene con esa sonrisa y dice de Sánchez lo que pensamos de Sánchez muchísimos. Lo de la agenda es otra de esas insidias graciosas. Santiago Abascal está en este momento de gira implacable porque tenemos que llegar a los últimos rincones, incluso a los que más se resisten a Vox, donde todavía no tenemos la representación que necesitamos para cubrir toda España con esa fuerza de renovación. Está en Galicia, absolutamente dedicado a la campaña, y no ha podido estar en Madrid para verlo. Lo ha visto el secretario general, Garriga. Ha estado con Jorge Martín Frías y con nuestro portavoz en el Parlamento, José María Figaredo. Es decir, ha estado con todos los que... Encantado de estar yo, pero estoy en Estrasburgo, en el pleno del Parlamento Europeo. Y creo que se va a ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid. A mí me parece que es un viaje perfectamente comprensible, perfectamente logrado por parte del presidente. Que aquí levante ampollas y que entre los enemigos de Argentina levante ampollas Javier Milei tampoco es una... Aquí le han montado una serie de manifestaciones, como se las han montado a Abascal, para intentar ponernos una mordaza. Ya no nos dejan hacer ni una asamblea electoral pacíficamente porque nos mandan y nos echan encima a todos los comandos del Gobierno.

España cruzó a Milei por sus ataques a Pedro Sánchez y calificó de “indigno” que viajara para agitar la campaña

Bien. Quería consultarle porque las encuestas de estas horas, con toda la duda que generan las encuestas en líneas generales, que en el mundo no están funcionando mucho, pero que más o menos se acercan muchas veces a lo que puede ser finalmente el resultado, dicen que en España crece más Vox que el PP. Es decir, crece más la derecha un poco más extrema que el centro del Partido Popular de Rajoy. La pregunta que me surge es a partir de lo que está ocurriendo en España por distintos disparadores, como fue el tema de la vivienda, pero también lo de Marruecos y la situación económica, incluso la política judicial del presidente y su esposa. Y también si vemos lo que sucede en los otros países europeos, donde el Estado de bienestar indudablemente está generando estas protestas y estos problemas por el fin de algo. ¿Cómo puede ideológicamente, en ese sistema europeo, dar respuesta a lo que hoy se plantea en el Viejo Continente, que parece que está ocurriendo no solo en España, aunque hay motivaciones distintas? En Francia fueron los estudiantes los disparadores del tema, en Italia por otro lado, pero finalmente todos van convergiendo a la misma realidad. ¿Puede dar respuesta a esa realidad con una motosierra, por tomarla como referencia, es decir, con recortes importantes de gastos?

Se puede, porque esa es la forma de liberar realmente las capacidades para crear después bienestar. Aquí no se ha estado creando bienestar desde hace muchísimas décadas, y eso es lo que ha llevado a esto. Lo que ha llevado a esto ha sido un sistema absolutamente rígido por parte de la Unión Europea y de los Estados, una socialdemocracia absolutamente pauperizante que ha atado las manos a todos, que ha traído programas como la Agenda 2030 y el Green Deal, que han sido una catástrofe para la industria y para la agricultura de todo el continente. Somos más pobres, somos menos libres y están intentando mantener esa especie de pacto socialdemócrata en el centro, que llaman el centro, pero que está radicalizado porque se sienten acosados y que intenta impedir todos los cambios. Ellos son los culpables de que pasen una serie de cosas y, entre otras, de que haya una invasión de inmigración ilegal masiva en toda Europa, que está creando problemas de violencia y enormes dificultades para dinamizar la convivencia. Búsqueme los asaltos en Milán, los saqueos de Milán, en Italia, en Bolonia. Búsqueme los estudiantes, porque allí no hay estudiantes. Y si me busca en las escenas más violentas que se han producido en las ciudades francesas, tampoco hay estudiantes. Y si los hay, son de la extrema izquierda francesa, que ha agitado a su gente para estar en esa alianza con el islamismo y con todas esas hordas inmigrantes que se mueven con una violencia brutal por las ciudades. Esos son los disturbios y, después, la falta de decisión para hacer frente a unos Estados débiles a los cuales se les ha perdido todo respeto. A Macron se le ha perdido el respeto, a Merz se le ha perdido el respeto y están buscando todo tipo de fórmulas para debilitar, ahora mismo con el pretexto de la amenaza de la extrema derecha, que no es la extrema derecha, sino los europeos trabajadores que están hartos de la degradación del Estado, de los servicios y de la falta de posibilidades de trabajar y recibir una remuneración necesaria. Los salarios en España llevan paralizados 30 años. Ha habido seis millones de inmigrantes en los últimos seis años, o cinco millones en los últimos seis años. Eso hace imposible una solución para la vivienda. Eso hace que colapsen los servicios. Eso hace que se haya disparado la criminalidad. Y eso hace que no hayan subido los salarios y que nadie se pueda permitir hoy en día nada en España. Dicen que ha crecido todo. No ha crecido. Lo que ha crecido es el PIB porque han entrado millones de inmigrantes en España, pero cada vez hay menos capacidad salarial y se gana menos que en 2005. Por Dios, esto es un drama absoluto, que es un drama de la Unión Europea en general. Ese es el problema. No es volver a recurrir a un socialismo creyendo que eso nos va a sacar de los problemas que el socialismo ha creado en España.

Bien. Le agradezco, diputado, este tiempo con nosotros aquí, en Buenos Aires. Gracias por su tiempo. Que siga muy bien.

Un saludo muy cordial a todos.



LMM