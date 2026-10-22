Comienza el juicio contra un ex gerente de Mercedes Benz por el secuestro de dos obreros en dictadura

Este jueves a las 9:30, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín comenzará a juzgar la complicidad civil de Mercedes Benz con la última dictadura. El único imputado en el juicio es Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de Producción de la automotriz, acusado de haber colaborado con el secuestro de los trabajadores Héctor Ratto y Diego Núñez (quien permanece desaparecido) en la planta de González Catán.

Entre 1976 y 1977 fueron secuestrados 18 trabajadores de Mercedes-Benz; 15 permanecen desaparecidos. Estaban relacionados a la comisión interna que había cuestionado a la conducción sindical del SMATA y logrado mejoras en materia laboral.

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Delitos de lesa humanidad: la Justicia rechazó las domiciliarias de dos genocidas de la ESMA y Campo de Mayo

Según estimaciones de los organismos de Derechos Humanos, hay menos de 30 empresarios o gerentes imputados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Tasselkraut. El caso que más avanzó fue el de Ford, que tuvo sentencia condenatoria y ahora está pendiente de revisión en la Corte.

Instalada en la Argentina en la década de 1950, Mercedes-Benz, una empresa de origen alemán, proveía durante la dictadura al Ejército con sus camiones Unimog, con los que se llevaron a cabo numerosos secuestros, según los sobrevivientes.

El testimonio

Ratto, hoy de unos 80 años, denunció que el 13 de agosto de 1977 participó de una asamblea en la planta de la automotriz y luego Tasselkraut lo hizo subir a su oficina tras informarle que dos hombres de civil habían ido a buscarlo. Horas más tarde fue secuestrado por militares de la planta. Según declaró en sede judicial, el gerente también proporcionó a los represores el dato del domicilio de Núñez, secuestrado esa misma noche y todavía desaparecido.

Tras su secuestro, a Ratto lo llevaron a la comisaría de San Justo y luego a la de Ramos Mejía. En agosto de 1977, le hicieron firmar un papel que decía que sería liberado. Encapuchado, lo llevaron a Campo de Mayo. En El Campito, centro de detención dentro del predio, identificó las voces de otros compañeros de Mercedes-Benz.

Condenaron a ex directivos de Ford por crímenes de lesa humanidad

Luego del inicio del juicio, a las 12.30, los organismos de derechos humanos convocaron a un acto. Los abogados querellantes son Pablo Llonto y Elizabeth Gómez Alcorta, ex ministra de Mujeres.

El juicio por la responsabilidad de Molinos Río de la Plata

La semana pasada se llevó adelante la cuarta audiencia del juicio sobre responsabilidad civil en la última dictadura de la empresa Molinos Río de la Plata con el testimonio de Ceferino Mataboni, hijo de Rubén Mataboni y Roxana Freitas, hija de Avelino Freitas. Ambos trabajaban en Molinos Río de la Playa y permanecen desaparecidos.

Ceferino Mataboni afirmó que el ex jefe de Personal Emilio Jorge Parodi “amenazaba” a su padre para que abandonara la militancia gremial dentro de la empresa. El Tribunal Oral Federal 2 de La Plata juzga la responsabilidad penal del ex empleado jerárquico, señalado como “partícipe necesario” del secuestro de tres obreros en julio de 1977: Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino.

Los tres trabajadores tenían actividad gremial y fueron secuestrados el 7 de julio de 1976, entre las cinco y las ocho de la mañana, cuando estaban ingresando o terminando su turno de trabajo.

Ceferino, es el menor de diez hermanos y tenía cinco meses de vida cuando se llevaron a su padre, que había terminado renunciando a la empresa que perteneció a Bunge & Born hasta fines de los noventa.

Además, declaró Roxana Freitas, hija de Avelino. “Mi papá militaba en la juventud peronista y era delegado del sindicato aceitero. Trabajaba en Molinos y, según me contaron sus compañeros, peleaba por los derechos de sus compañeros. No había duchas ni vestuarios en la fábrica y él peleó hasta que los consiguió, acompañado por sus compañeros”, dijo Roxana.

“Lo secuestraron cuando se iba al trabajo a la mañana. Lo sabemos por un vecino que también fue detenido ese día. Pasó un camión de los militares, lo detuvieron, lo apuntaron con una escopeta y le pusieron una capucha. Lo llevaron a la Comisaría Cuarta de Avellaneda. Al vecino lo liberaron y le fue a avisar a mi abuelo. Mi abuelo lo fue a buscar, pero ya no estaba ahí, eso le dijeron en la comisaría”, agregó Roxana y precisó: “La empresa sabía los movimientos de él, los horarios, por eso creo que ellos lo entregaron. Lo venían persiguiendo. A un tío mío, mi papá le dijo que si le pasaba algo a él nos llevaran a Paraguay, de donde era mi mamá”.

Para este jueves están convocados los testigos Orlando Muñoz y Victor Luchina, a las 10:30.