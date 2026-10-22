Sergio Massa se reunió con las 62 Organizaciones Peronistas y refuerza sus contactos políticos rumbo a 2027

Sergio Massa volvió a ganar visibilidad en la escena política y sumó un nuevo acercamiento a sectores tradicionales del peronismo. Este miércoles, el exministro de Economía visitó la sede nacional de las 62 Organizaciones Peronistas, donde fue recibido por la conducción sindical que encabeza José Ibarra, en medio de las especulaciones sobre su futuro electoral y la reorganización del espacio opositor de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El encuentro se desarrolló en una jornada marcada por los movimientos políticos del líder del Frente Renovador, que también mantuvo una reunión con rectores de universidades nacionales en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Las dos actividades reforzaron su regreso progresivo a la exposición pública después de varios meses de bajo perfil, en un contexto en el que distintos sectores del peronismo buscan definir liderazgos y construir una alternativa al oficialismo.

Durante la reunión con los representantes sindicales, los participantes intercambiaron opiniones sobre la situación nacional, las condiciones que atraviesan los trabajadores y los desafíos de la Argentina en materia de producción, empleo y desarrollo. La visita permitió a Massa retomar el contacto con una estructura histórica del justicialismo, vinculada al movimiento obrero y con presencia en las discusiones políticas del peronismo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según informó la organización a través de un comunicado, el exministro fue recibido por la Mesa Nacional que conduce Ibarra, en el marco de una agenda de reuniones con referentes políticos, gremiales y sociales de distintos puntos del país.

Desde las 62 Organizaciones Peronistas señalaron que el encuentro se inscribe en una etapa de fortalecimiento institucional y territorial. Entre sus objetivos, la entidad busca ampliar su representación mediante la incorporación de nuevos dirigentes, organizaciones y regionales, además de recuperar protagonismo en los espacios de discusión política y fortalecer la participación sindical en las decisiones nacionales.

Sergio Massa se reunió con autoridades universitarias en UNSAM y cuestionó el ajuste de Milei

El mensaje de Massa ante los rectores universitarios

La visita a las 62 Organizaciones Peronistas se conoció el mismo día en que Massa se reunió con autoridades de universidades nacionales en la UNSAM. Allí, el dirigente dejó una definición con proyección electoral al referirse al futuro del Gobierno y a la posibilidad de un cambio de rumbo político en la Argentina “Va a haber un día después. Más temprano que tarde, inexorablemente, la mayoría de la sociedad va a dar vuelta la página”, sostuvo ante los rectores, en una frase que volvió a instalar la discusión sobre sus posicionamientos frente a la administración de Javier Milei.

La declaración se produjo en medio de las tensiones políticas y económicas que atraviesan al país y de las discusiones opositoras sobre cómo enfrentar al oficialismo en las próximas elecciones presidenciales. Aunque Massa no anunció una candidatura ni confirmó cuáles serán sus próximos pasos, sus palabras reflejaron una mirada puesta en el escenario posterior al actual Gobierno.

Los encuentros con representantes universitarios y sindicales muestran, además, una agenda de contactos con sectores que mantienen diferencias con distintas políticas de la administración libertaria. Tanto las universidades públicas como las organizaciones gremiales tienen un papel relevante en las discusiones sobre financiamiento, condiciones laborales, actividad económica y desarrollo productivo.

Presidente del Frente Renovador sobre candidaturas 2027 y 2031: "Massa tiene tiempo, pero la Argentina no"

El regreso de Massa a la actividad pública se produce mientras el peronismo atraviesa una etapa de reordenamiento y debate sobre su estrategia electoral. Después de la derrota en el balotaje presidencial de 2023, el espacio todavía enfrenta el desafío de reconstruir una conducción, articular a sus distintos sectores y definir una propuesta capaz de competir con La Libertad Avanza.

En ese escenario conviven dirigentes con responsabilidades partidarias, gobernadores, legisladores, referentes sindicales y distintos espacios internos que buscan ganar influencia en la discusión sobre el futuro del movimiento. La definición de candidaturas para 2027 todavía está abierta, pero las reuniones y apariciones públicas comienzan a alimentar las especulaciones sobre quiénes intentarán ocupar un lugar central en la oposición.

Massa, que encabezó la fórmula presidencial de Unión por la Patria en 2023 y fue ministro de Economía durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, conserva una referencia política propia a través del Frente Renovador. Su participación en nuevos encuentros con actores del peronismo vuelve a poner en consideración el papel que podría desempeñar en el armado opositor.

El exministro no confirmó que vaya a competir por la Presidencia ni presentó una hoja de ruta electoral. Sin embargo, la sucesión de reuniones con sectores universitarios y sindicales, sumada a sus declaraciones sobre el futuro político del país, lo mantiene dentro de las conversaciones sobre la reconstrucción del peronismo.

CS