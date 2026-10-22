Sergio Massa se reunió con autoridades universitarias en UNSAM y cuestionó el ajuste de Milei

El exministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, mantuvo este miércoles un encuentro en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) con autoridades de universidades nacionales de todo el país. Durante la cumbre, analizaron el complejo escenario presupuestario del sistema educativo superior y los efectos de las políticas impuestas por el Gobierno nacional.

Sergio Massa en su encuentro con rectores

En el marco de la reunión, el dirigente político remarcó el rol indispensable de la educación pública para el desarrollo social y sostuvo: “La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante”. En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de preservar el modelo universitario argentino y aseguró que “la universidad pública, todos sabemos lo que representa en términos de movilidad social ascendente en la Argentina, y defenderla es una obligación que tenemos todos como sociedad”.

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Asimismo, el referente del Frente Renovador mostró preocupación por la fuga de profesionales capacitados e investigadores que atravesó el país en los últimos tiempos. “Tenemos que recuperar a esos 10 mil docentes y científicos que se fueron del país”, advirtió Massa, señalando la urgencia de “recuperar la centralidad de la Universidad como modelo de desarrollo”.

El encuentro también sirvió de marco para repasar los números de la crisis presupuestaria expuestos por las autoridades universitarias. Según precisaron, desde diciembre de 2023 las casas de estudio acumulan una caída real del 41,6% en sus recursos, una pérdida del poder adquisitivo superior al 30% en los salarios docentes y no docentes, y la paralización total de obras de infraestructura.

Por último, los rectores abordaron el conflicto en torno a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Pese a haber sido ratificada por el Congreso y contar con un fallo favorable de la Justicia a través de una medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), desde el sector denunciaron que el Poder Ejecutivo continúa sin aplicar la norma y sin actualizar los salarios ni las becas estudiantiles.

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El posicionamiento político y la imagen de Massa de cara a 2027

Este movimiento político de Massa ocurre en paralelo a la difusión de estudios de consultoras como Equipo Mide, que analizan el mapa de expectativas electorales para 2027. Según los relevamientos sobre el potencial de crecimiento de los dirigentes, el presidente Javier Milei encabeza las preferencias con un piso consolidado pero un techo muy disputado, mientras que figuras opositoras como el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el propio espacio massista evalúan sus márgenes de expansión frente al descontento social por el ajuste. En este tablero, el ex candidato presidencial busca capitalizar el desgaste de la gestión oficial y volver a ganar centralidad en la discusión pública.

En la misma línea, el referente del Frente Renovador mostró preocupación por la fuga de profesionales capacitados e investigadores que atravesó el país en los últimos tiempos. “Tenemos que recuperar a esos 10 mil docentes y científicos que se fueron del país”, advirtió Massa, señalando la urgencia de “recuperar la centralidad de la Universidad como modelo de desarrollo”.

El encuentro también sirvió de marco para repasar los números de la crisis presupuestaria expuestos por las autoridades universitarias. Según precisaron, desde diciembre de 2023 las casas de estudio acumulan una caída real del 41,6% en sus recursos, una pérdida del poder adquisitivo superior al 30% en los salarios docentes y no docentes, y la paralización total de obras de infraestructura.

Por último, los rectores abordaron el conflicto en torno a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Pese a haber sido ratificada por el Congreso y contar con un fallo favorable de la Justicia a través de una medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), desde el sector denunciaron que el Poder Ejecutivo continúa sin aplicar la norma y sin actualizar los salarios ni las becas estudiantiles.

Sergio Massa llamó a "dar vuelta la página" electoral.

Tras varios meses de bajo perfil y apariciones sumamente acotadas, Sergio Massa volvió a mostrarse en una actividad pública de fuerte peso político al mantener un encuentro con rectores de universidades nacionales en la UNSAM. La cumbre sirvió para centralizar el reclamo por la crisis presupuestaria del sector, la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y la situación salarial docente.

En medio del reordenamiento del peronismo y con la mira puesta en las discusiones de cara al próximo ciclo electoral, el exministro metió de lleno el debate político al asegurar que "el año que viene la sociedad va a dar vuelta la página". Aunque el exministro de Economía no formalizó candidaturas ni lanzó un plan de campaña específico, su retorno a la escena pública con un discurso opositor directo busca capitalizar el desgaste de la gestión de Javier Milei y reposicionarlo como uno de los referentes centrales de la oposición.



