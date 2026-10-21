Diego Giuliano cuestionó en "QR!" los cambios en la ley de tierras y advirtió por el endeudamiento de las familias

El diputado nacional de Unión por la Patria Diego Giuliano cuestionó varios de los cambios debatidos en la Cámara de Diputados y destacó la restitución de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. En el programa QR!, el legislador sostuvo que la decisión representa un retroceso para el Gobierno de Javier Milei, que había derogado la normativa mediante el DNU 70/2023.

“Por lo menos hoy restituimos una ley del 2011 y esto creo que tiene valor”, afirmó Giuliano, quien atribuyó el cambio a la presión social y a la movilización de distintos sectores. Sin embargo, advirtió que el resultado de la votación también incluyó modificaciones que consideró perjudiciales, vinculadas con las expropiaciones y los desalojos.

La ley de tierras y los límites a la compra por extranjeros

Giuliano recordó que el Gobierno había derogado la Ley de Tierras al comienzo de su gestión y cuestionó los intentos posteriores de modificar los límites a la propiedad rural extranjera. Según planteó, la restitución de esos topes constituye uno de los principales logros de la oposición durante la jornada legislativa.

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El diputado también señaló: "la discusión estuvo atravesada por la reacción social frente a las iniciativas oficiales". En ese sentido, sostuvo que la movilización contribuyó a frenar cambios que buscaban eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

De todos modos, el legislador advirtió que la votación tuvo un resultado mixto para la oposición. Aunque destacó la recuperación de los límites establecidos por la normativa de 2011, cuestionó otras disposiciones vinculadas con el régimen de expropiaciones y los procedimientos de desalojo.

Críticas a los cambios en expropiaciones y desalojos

El diputado cuestionó las modificaciones que, según explicó, encarecen las expropiaciones por causa de utilidad pública. En particular, objetó la incorporación de conceptos como el lucro cesante y las ganancias hipotéticas al cálculo de las indemnizaciones.

Para Giuliano, esos cambios pueden dificultar la realización de obras públicas. También vinculó esa modificación con la decisión del Gobierno de reducir la intervención estatal en infraestructura.

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Otro de los puntos que cuestionó fue la aceleración de los procesos de desalojo. El legislador advirtió que la aplicación de procedimientos más breves podría entrar en conflicto con los códigos procesales de las provincias. “Los códigos procesales los hacen las provincias”, señaló, y anticipó que la disposición podría generar cuestionamientos judiciales por avanzar sobre competencias provinciales.

El reclamo por la ley de discapacidad y la prevención de El Niño

Durante la entrevista, Giuliano también se refirió al debate sobre discapacidad y anticipó que la oposición había conseguido avances en ese tema. Sin embargo, el intercambio no incluyó detalles suficientes sobre el contenido de las medidas para precisar sus alcances.

Además, cuestionó que no se tratara un proyecto de su espacio destinado a prevenir y reparar los daños asociados al fenómeno de El Niño. Según indicó, la iniciativa había sido presentada 80 días antes y buscaba establecer herramientas de prevención ante la posibilidad de precipitaciones intensas.

El diputado criticó la posición del presidente Javier Milei frente al cambio climático y sostuvo que el país necesita políticas para reducir los daños provocados por eventos meteorológicos extremos. Como antecedente, mencionó las consecuencias de las inundaciones en Bahía Blanca.

Giuliano alertó por el endeudamiento de las familias argentinas

Otro de los temas abordados fue el proyecto para atender la situación de las personas endeudadas. Giuliano cuestionó la postura del oficialismo, que, según describió, considera que se trata de un problema privado y no de una cuestión que requiera una respuesta pública.

“Hay 20 millones de argentinos endeudados, hay 3 millones crónicos que no se pueden rehabilitar y hay 6 millones que en los próximos 90 días no pueden cumplir sus compromisos”, afirmó el diputado al defender la iniciativa.

El legislador sostuvo que el problema no puede explicarse únicamente por decisiones individuales de consumo o por casos de ludopatía. En cambio, lo vinculó con la situación económica y las dificultades de los hogares para cumplir con sus obligaciones financieras.

Como referencia, mencionó experiencias de otros países, entre ellos Brasil y Francia, que implementaron mecanismos para atender situaciones de sobreendeudamiento. Según Giuliano, la falta de alternativas puede dejar a miles de personas fuera del sistema crediticio, en especial a los jóvenes.

LB