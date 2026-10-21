Propiedad privada: cuatro diputados chaqueños apoyaron al Gobierno y tres votaron en contra

El Gobierno consiguió aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. La votación de este miércoles 21 de octubre dejó una diferencia de cinco votos entre quienes acompañaron la propuesta y quienes la rechazaron.

Entre los legisladores de Chaco, el respaldo provino de la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza, mientras que los representantes de Unión por la Patria se pronunciaron en contra. Los siete diputados de la provincia participaron: hubo cuatro votos positivos y tres negativos, sin abstenciones ni ausencias.

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Cómo votó cada diputado de Chaco

Votaron a favor Guillermo César Agüero y Gerardo Cipolini, de la UCR, junto con Carlos García y Rosario Goitia, de La Libertad Avanza.

En contra se pronunciaron Julieta Campo, Sergio Dolce y Aldo Leiva, los tres integrantes de Unión por la Patria por la provincia.

Desalojos, expropiaciones y restricciones a extranjeros

El proyecto propone acelerar los procedimientos de desalojo e introducir cambios en el régimen de expropiaciones. Esos son dos de los ejes de la reforma impulsada por el Ejecutivo nacional para modificar las condiciones de recuperación de inmuebles y de intervención estatal sobre bienes privados.

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Durante la negociación parlamentaria, el oficialismo aceptó incorporar disposiciones para restituir las restricciones de la Ley de Tierras a la compra de inmuebles rurales por extranjeros. Esa modificación alteró la versión que había recibido el aval del Senado.

Por ese motivo, la aprobación en Diputados todavía no implica la sanción definitiva. El texto deberá regresar a la Cámara alta, donde se resolverá el tratamiento de los cambios incorporados antes de que la iniciativa pueda convertirse en ley.