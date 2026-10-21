Misiones: el gobierno otorgará un aumento del 8,5% a los empleados públicos provinciales

El gobernador Hugo Passalacqua anunció un nuevo aumento del 8,5% para la totalidad de los trabajadores públicos provinciales activos.

El incremento se aplicará en dos tramos: 5% durante octubre y 3,5% en noviembre. En tanto, los pasivos percibirán el aumento a partir de noviembre, según publica el Gobierno de Misiones.

“Mediante el diálogo abierto, sincero y constructivo, como siempre con todos los sectores, hoy estamos en condiciones de anunciar un incremento del salario público del 8,5%: 5% este mes y 3,5% el mes próximo”, expresó Passalacqua al comunicar la medida.

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Aumento salarial

El gobernador destacó además que “esto no solamente significa que el empleo público va a tener un ingreso un poco mejor”, señaló.

En ese sentido, Passalacqua tomó como ejemplo el salario de una trabajadora de Salud Pública y su circulación a través de los consumos cotidianos, desde una compra en un almacén hasta el pago de una cuenta en una librería. “Esto es sencillamente un círculo virtuoso de la economía y el consumo a nivel popular que involucra a todos”, afirmó.

En el mensaje publicado, el mandatario señaló que esta medida “representa previsibilidad y compromiso, porque cada peso que ingresa al bolsillo de los trabajadores se vuelca de inmediato en los comercios, emprendimientos y servicios de la provincia, fortaleciendo el círculo virtuoso de la economía para que toda la familia misionera salga ganando”.

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“La prioridad sigue siendo cuidar a nuestra gente”

Passalacqua también hizo referencia al escenario económico del país al comunicar la decisión. “En un contexto nacional complejo, la prioridad sigue siendo clara: cuidar a nuestra gente y defender el bienestar de toda la provincia”, expresó.

“Siempre fue, es y será nuestra idea hacer un poco más feliz a los misioneros cada día”, expresó el gobernador para concluir el anuncio.

Fuente: Gobierno de Misiones.