Encuesta: cuántos argentinos no quieren ni a Milei ni al peronismo en 2027

Uno de cada cuatro argentinos prefiere que en las elecciones presidenciales de 2027 triunfe una tercera alternativa política, distinta del presidente Javier Milei y del peronismo, según una encuesta nacional de la consultora QSocial.

El relevamiento, realizado en septiembre sobre 1.650 casos mediante una encuesta digital, mostró que el 37% de los consultados prefiere que gane el peronismo, el 28% que se imponga una reelección de Milei y el 26% que triunfe una nueva fuerza política, mientras que el 9% no manifestó una preferencia.

Juan Pablo Valdés envió el Presupuesto 2027: gastos por más $4,8 billones y las claves del proyecto

Elecciones 2027

El trabajo, elaborado por la consultora y publicado por NA, señala que, si se excluye a los indecisos, la preferencia por una tercera alternativa alcanza el 29%.

La demanda de una nueva opción política es particularmente elevada entre los votantes independientes, que representan el 47% del electorado según el estudio. Dentro de ese segmento, el 41% expresó su preferencia por una fuerza distinta del oficialismo y del peronismo.

La encuesta también identificó diferencias según género, nivel socioeconómico y lugar de residencia.

Entre las mujeres, el 31% prefiere una tercera alternativa, frente al 22% de los varones. La proporción asciende al 34% entre los sectores socioeconómicos altos, llega al 28% en los sectores medios y desciende al 17% en los bajos.

Por ubicación geográfica, la demanda alcanza el 36% en la Ciudad de Buenos Aires, el 27% en el interior del país y solo el 21% en el conurbano bonaerense.

Milei frente a Kicillof y Hadad

El relevamiento examinó cómo se comportarían los ciudadanos que prefieren una tercera alternativa ante distintos escenarios de competencia presidencial. En ese segmento, frente a una eventual disputa entre Milei y Kicillof, el 35% votaría al actual Presidente, el 33% al gobernador bonaerense y el 32% permanece indeciso.

Los resultados muestran diferencias en el comportamiento de quienes reclaman una tercera alternativa según el candidato que enfrente al actual jefe de Estado. La consultora también difundió las cifras correspondientes al conjunto de los encuestados.

En un eventual enfrentamiento entre Milei y Kicillof, el gobernador bonaerense obtendría el 42% de las preferencias y el Presidente el 41%, mientras que el 16% no sabe a quién elegiría, según los porcentajes publicados en el informe.

Por su parte, en una competencia hipotética entre Milei y Hadad, el mandatario alcanzaría el 34% y el empresario periodístico el 15%, con un 51% de indecisos.

Uñac: "Las cuentas cierran arriba, pero no cierran abajo, en cada hogar argentino"

El peso del "voto contra" otro candidato

Otro dato del relevamiento indica que el 57% de quienes desean una tercera alternativa estaría dispuesto a votar a un candidato que no le gusta completamente con tal de impedir la victoria de aquel que más rechaza.

La encuesta fue realizada mediante una metodología digital de alcance nacional sobre 1.650 casos durante septiembre de 2026.

Fuente: NA.