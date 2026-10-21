Crimen de Julián Álvarez: la Cámara revisa la prisión preventiva de Victoria Cantero

La continuidad de la detención de Victoria Luz Cantero, imputada por el homicidio agravado por el vínculo de Julián Álvarez Guardia, quedó bajo revisión de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia. El tribunal realizó este miércoles 21 de octubre una audiencia por el recurso de la defensa, en la causa que investiga la muerte de Álvarez Guardia, ocurrida el 2 de agosto en la capital chaqueña.

El abogado querellante Pablo Vianello señaló que las partes serían notificadas de la decisión el jueves 22, a partir de las 10. La defensa busca que Cantero afronte el proceso en libertad y sostiene su planteo en la presunción de inocencia y el carácter excepcional de la prisión preventiva.

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La familia pide que llegue detenida al juicio por jurados

Para la querella, la posibilidad de una condena a prisión perpetua, si Cantero fuera declarada culpable, debe considerarse al evaluar los riesgos procesales. “Existen probabilidades muy concretas, a nuestro entender, de que se pueda profugar”, sostuvo Vianello. El abogado planteó que mantener la detención permitiría asegurar la realización del juicio por jurados y afirmó que no advierte motivos médicos, humanitarios o familiares que justifiquen una eventual prisión domiciliaria.

Leticia Guardia, hermana de Julián, acompañó el reclamo junto con familiares y allegados. Reconoció el derecho de la defensa a recurrir la medida, pero pidió que la Cámara confirme la prisión preventiva. “Jamás en mi vida me imaginé que iba a tener que estar haciendo esto”, expresó al hablar del dolor de la familia y de su participación en el pedido de justicia.

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Respecto del avance de la investigación, Guardia indicó que todavía faltan pericias sobre teléfonos celulares, estudios sobre la mecánica del hecho y evaluaciones psicológicas. Según las estimaciones que recibió de sus abogados, el juicio podría realizarse dentro de aproximadamente un año, aunque ese plazo dependerá de la producción de las pruebas y de las siguientes etapas del expediente.

La hermana de la víctima también adelantó que la familia trabaja con el diputado provincial Samuel Vargas en una iniciativa de protección a víctimas de violencia que denominan “Ley Julián”. La intención, explicó, es llevar la propuesta a la Legislatura chaqueña y promover herramientas de protección sin distinción de género.