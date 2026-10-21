Negociaciones por Discapacidad en Diputados: LLA suma cambios y el peronismo votaría a favor

El bloque de diputados de La Libertad Avanza encabeza reuniones de último momento con sectores dialoguistas y hasta el kirchnerismo para modificar su proyecto para el colectivo de Discapacidad. Primero, fue Martín Menem el que selló un preacuerdo con las organizaciones y el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, que exigían mejorar algunas cuestiones que quedaban sin aclarar, como los requerimientos para acceder a las pensiones o las partidas presupuestarias, entre otros temas. En el medio, el Ejecutivo reconoció que no es lo que había estimado en su Presupuesto de 2027 y expuso la desconexión entre el bloque libertario y Casa Rosada. Sin embargo, las negociaciones se extendieron hasta último momento: se sumó el kirchnerismo, en la previa de la votación de un proyecto que, si bien pertenece al oficialismo, fue producto de las insistencias y los emplazamientos a comisiones y hasta una sesión opositora que amenazaba con voltear el mega DNU 70/23.

"Sin eso, LLA nunca hubiera accedido a tratar este tema, tenía las comisiones cerradas", afirmaron a PERFIL desde el bloque de UxP, que votaría el proyecto para que salga "con dos tercios" y presionar al Senado. El compromiso, del otro lado, es que Javier Milei no volvería a vetar esta ley.

Desde el Frente Renovador confiaron a este medio que la diputada Sabrina Selva y otros legisladores de Unión por la Patria terminaron de unificar el despacho con la libertaria Laura Rodríguez Machado y con Giselle Castelnuovo. "Logramos incorporar las pensiones de discapacidad e invalidez, tanto como Incluir Salud y la compatibilidad laboral. Básicamente quedaría como lo teníamos en la Emergencia. Y saldría con dos tercios", sostuvieron.

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Diputados: El oficialismo consiguió aprobar la Ley de Propiedad Privada con la restitución de la Ley de Tierras

Según esa fuente, el único punto que el oficialismo no cambia es el título, porque no quiere la palabra emergencia. "Les dimos vuelta el dictamen. Sale con mayoría de 2/3 para evitar cambios o directamente por unanimidad", agregaron. Y leen un cambio de método en el Gobierno: "De no negociar nada a dar vuelta posiciones, en Discapacidad y en Ley de Tierras dentro de la misma sesión".

La posición no está del todo cerrada: votar en contra del proyecto de LLA habría generado revuelo en las bancadas del peronismo, a pocas semanas de la posible llegada del papa León XIV, y ahora que consiguieron las modificaciones, todo indica que esto convencería a los que más se resistían a darle al gobierno una "victoria legislativa". "Hay que ver cómo lo contamos", reconocían en los pasillos varios diputados de la oposición, que entienden que si bien es un proyecto libertario, contendría todas las propuestas opositoras y llegó al recinto por la presión que ejercieron desde ese sector. Inicialmente, proponían prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Qué cambiaría en el proyecto: pensiones, cobertura de salud, partidas y pago a prestadores

Menem aceptaría los cinco cambios que pidió Herrera Ahuad tras una fuerte tensión con el Gobierno: por un lado, las pensiones quedan en el 70% del haber mínimo jubilatorio. Se enumeran los requisitos de los beneficiarios, que son los mismos que en la emergencia, con el límite de no cobrar más de dos salarios mínimos. Se agrega un artículo con partidas específicas para el sector en el Presupuesto 2027. El Gobierno queda obligado a fijar un cronograma de pagos de las compensaciones a prestadores por las pérdidas de 2024. Y se aclara que la cobertura de salud queda garantizada para personas con discapacidad sin obra social ni prepaga, algo que el dictamen original no dejaba claro.

La propuesta apunta a limitar la facultad reglamentaria del Ejecutivo, con requisitos incluidos taxativamente en el texto: el Certificado Único de Discapacidad, identidad, edad y nacionalidad, una residencia legal continuada de cinco años para extranjeros, un tope de ingresos individuales de dos salarios mínimos sin computar los del grupo familiar y una evaluación socioeconómica y sanitaria.

El otro punto era la cobertura médica. El dictamen libertario, del PRO y de la UCR limitaba a los pensionados al programa básico Incluir Salud, mientras que los bloques provinciales preferían recuperar la redacción del artículo 8 de la Ley 27.793, más amplia y sin depender de un programa de rango inferior a una ley.

En financiamiento, los aliados, sobre todo Argentina Federal, pidieron que se especifique el costo fiscal, que quede reflejado en el Presupuesto 2027 y que se identifiquen las partidas del Ministerio de Salud destinadas a pensiones no contributivas. Si los créditos no alcanzan, el excedente se cubriría con la Jurisdicción 91, de Obligaciones a Cargo del Tesoro. Se propone además que el ingreso por beneficiario no pueda ser inferior en términos reales al del ejercicio anterior y que la Jefatura de Gabinete pueda reasignar partidas.

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El costo es el motivo del reparo que mantiene el Ejecutivo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el proyecto costaría unos $600.000 millones en 2027, el 0,04% del PBI, y $1,2 billones en 2028, el 0,07%, con el padrón completo.

UxP votaría a favor para meter presión a Bullrich y Milei

Desde Unión por la Patria dijeron a este medio que una aprobación por unanimidad le quitaría margen político a un veto. Las autoridades del bloque quedaron en abrir el debate interno, y sus diputados consultaron el texto con organizaciones de discapacidad.

La única resistencia en el peronismo es el artículo 13, que incorpora una suspensión preventiva de pensiones por cruce de datos. El resto del articulado no tiene reparos.

Detrás hay una tensión entre el Gobierno y su propio bloque. El dictamen contradice el proyecto que se replicó en un capítulo del Presupuesto 2027, que buscaba eliminar las pensiones para quienes tienen el CUD.

La oposición insiste en que sin su presión nada de esto habría ocurrido. Tampoco olvida el antecedente: Milei vetó la ley de emergencia y el Congreso insistió. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, había dicho que el Gobierno "hubiese querido otra cosa".

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Se aprobó la vuelta de la Ley de Tierras, que va al Senado

La sesión comenzó pasadas las 12 con 132 diputados presentes y se estimaban al menos 17 horas de debate. El primer tema fue Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que fue aprobado en general con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones. Luego, se aprobaron los cuatro capítulos en particular, y el último se votó de manera nominal, con un resultado bien contundente: 239 votos, 4 negativos y 6 abstenciones.

La diferencia es porque en ese capítulo el proyecto incluye paradójicamente la restitución de la Ley de Tierras: deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23 y repone la ley 26.737, con el tope de 15% de la superficie rural para extranjeros, el máximo de 30% de ese porcentaje para una misma nacionalidad y el límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Como el texto cambia, vuelve al Senado, y el mensaje que se buscó es presionar a Patricia Bullrich, que no veía con buenos ojos la vuelta de un proyecto que ya fue votado en la Cámara Alta. El proyecto también agiliza los desalojos, exige requisitos más rigurosos para las expropiaciones y moderniza el Registro de la Propiedad.

Después se tratarían la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que se impulsó tras el caso del fentanilo contaminado, que dejó al menos 90 muertos, y el vandalismo rural, que endurece las penas a pedido del sector agropecuario. También figuraba la transferencia gratuita del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras a Chaco.

Queda para el final el Endeudamiento Familiar, donde el oficialismo, el PRO y la UCR impulsan un dictamen de educación financiera, transparencia y fraude digital, sin topes de tasa ni refinanciación, mientras que la oposición propone una emergencia de 180 días.

ML