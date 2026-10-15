Hugo Yasky: "Es lamentable que haya diputados de las provincias que no voten contra el DNU 70/23 por la lógica del toma y daca"

Los números son finitos y la rosca política no da tregua. Minutos antes de ingresar a la reunión de bloque previa a la sesión clave en el Congreso, donde la oposición busca el quórum para rechazar el DNU/70, el diputado y dirigente sindical Hugo Yasky conversó con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), sobre la estrategia de la oposición, la postura de los gobernadores peronistas y el blindaje del Gobierno hacia el decreto de necesidad y urgencia.

Hugo Yasky es maestro, dirigente sindical y político que actualmente se desempeña como secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, integrando el bloque opositor de Unión por la Patria.

Hugo, muy buenos días. Hoy lo llamo por una cuestión no de su representación gremial, sino como diputado allí en la sesión que amenaza con el quórum, tenerlo o no tenerlo. Cuéntenos desde dentro cómo lo está viendo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos en unos minutos más convocados para reunirnos en el bloque de Unión por la Patria. Y bueno, son números muy finitos. Yo creo que estamos todavía con la expectativa de que se pueda reunir el quórum y además expectantes, porque sabemos que va a haber una gran convocatoria en la que van a converger no solamente los estudiantes, los gremios docentes, los rectores de las universidades de todo el país, sino también otros exponentes de conflictos como los familiares de personas con discapacidad, los que están planteando la necesidad de derogar el DNU 70/23. Así que las dos cosas, digamos, van a ser dos situaciones muy importantes: definir la posibilidad del quórum para tratar este tema y, por otro lado, esa marcha que todo vaticino va a ser multitudinaria.

¿Cuál es su pálpito, conociendo allí, estando allí, de que se logre el quórum antes de la marcha?

Y yo creo que el gobierno ha tratado de blindar el 70/23, el decreto de necesidad y urgencia, que como ustedes lo habrán visto, es una anomalía en sí mismo, porque no había ni necesidad ni urgencia que lo justifique y además es un decreto que abarca una cantidad de leyes enorme. Creo que el gobierno ha optado por retroceder en el tema de los cambios que había hecho en la ley de privatización de tierra, ha planteado tratar el tema del endeudamiento el día 21. Está haciendo una serie de concesiones. Cuenta también con una jugada que dispuso la Corte Suprema, también convergente en el objetivo de no tener que pasar por el trance de que sea rechazado el DNU en esta sesión de hoy. Así que todo esto muy posiblemente le permita al gobierno achicar esa diferencia que en principio nos permitía ser optimistas con respecto a la mayoría que necesitábamos para iniciar la sesión. Pero habrá que ver si todo esto que ha hecho el gobierno realmente le alcanza como para bajar la sesión, que es el objetivo que tiene.

El Gobierno apuesta a que la sesión para derogar el DNU 70 no llegue al quórum tras restituir la Ley de Tierras

¿Qué reflexión le generan los diputados de los gobernadores peronistas? Podríamos decir que están en duda si van o no van. ¿Qué opinan ustedes de la situación?

Lamentablemente creo que esos diputados, si actuaran a conciencia, si no tuvieran que ser manejados a control remoto y ordenados por la lógica del toma y daca de algunos gobernadores, yo estoy convencido, lo sé, votarían... estarían presentes en la sesión y votarían contra el DNU. Yo no tengo ninguna duda. Es lamentable que todavía hoy, cuando ya este gobierno prácticamente se encamina hacia el tercer año de mandato, tengamos este tipo de transacciones que le hacen daño a la credibilidad de la democracia, porque este toma y daca permanente, armado de mayorías para la ocasión, estas asociaciones que racionalmente no tendrían explicación si uno entendiera que estos diputados forman parte o tienen un mandato que es tratar de defender las posiciones de un sector político que no comulga con el oficialismo. Todo esto le quita esa credibilidad que tiene que tener el Congreso.

Hugo, muchísimas gracias. Lo volveremos a consultar cuando haya novedades, esperemos que sean positivas. Le mandamos un fuerte abrazo.

Hasta luego, buen día.

MEG