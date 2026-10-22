Kicillof, sobre las PASO 2027: "No alcanza con que a Milei le vaya mal"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó las afirmaciones del presidente Javier Milei, quien sostuvo que es "mentira" que la gente no llega a fin de mes. Además, se refirió al armado del peronismo para 2027 y, sobre las PASO, señaló que "no alcanza con que a Milei le vaya mal".

Kicillof señaló que eliminar las primarias se trata de una estrategia pensada exclusivamente para favorecer al oficialismo nacional. "Contrató a sus encuestadores, a sus consultores y dijo: 'Miren, para que me vaya bien a mí tengo que sacar las PASO'. No tiene que haber una instancia de primarias porque le conviene a Milei para su reelección", reforzó.

"No alcanza con que a Milei le vaya mal para que en el 27 se pueda proponer u ofrecer una alternativa que consiga presentar una Argentina distinta", definió el gobernador en comunicación con C5N.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Kicillof criticó a Milei por sus dichos sobre "llegar a fin de mes"

"Nuestros indicadores dan muy mal. Desde el Banco Provincia tenemos mediciones y dan muy mal, no es casualidad ni un tema aparte de lo que pasa en términos generales. El programa económico de Milei da frutos, pero envenenados", afirmó.

Kicillof se refirió así a las declaraciones que Milei hizo en España, donde un periodista le preguntó por la pobreza en la Argentina y por si la gente llega a fin de mes. El mandatario respondió: "Si vos decís que no llegás a fin de mes, que el día 20 te quedaste sin dinero, ¿vos podés vivir diez días sin beber y sin comer?". Y luego agregó: "Es un eslogan barato para afectar a la emocionalidad".

Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno y aseguró que está “preparada” para ser presidenta

El gobernador le respondió que "si la gente no tiene poder adquisitivo para llevar adelante su gasto cotidiano, es sobrevivir; eso se llama no llegar a fin de mes".

"Esto hizo Milei, un modelo económico calamitoso: se ve en el turismo, en la gastronomía y en todos los sectores. Esto empieza a pegar en las expectativas. Ellos dicen que el problema es lo que se recibió y lo que vendrá después, pero el problema es Milei", sostuvo.

Sobre el impacto en el sector privado, advirtió que se trata de "un conjunto de política económica que va contra la producción, el trabajo y la generación de empleo, 30.000 empresas cerradas, y la importación de todo lo que se produce". Y concluyó: "A la provincia de Buenos Aires, que es la provincia industrial y productiva por excelencia, este modelo la destruye".

IC/ML