Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno y aseguró que está “preparada” para ser presidenta

La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich volvió a dejar abierta la puerta a una candidatura presidencial al afirmar que está “preparada” y, de paso, recordó que tiene ambiciones propias dentro del oficialismo.

Aunque, Bullrich, de todos modos, se ocupó de marcar los límites de sus propias palabras: “No es que quiera serlo, estoy preparada para serlo”, y remarcó en Infobae a las 9 que "estamos a un año todavía” para definir candidaturas.

De inmediato, evitó presentar esas discrepancias como una ruptura con Javier Milei, Bullrich reconoció: “El Presidente siempre lleva la delantera para ser candidato, es así”, en referencia a las elecciones de 2027.

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Consultada sobre la posibilidad de integrar una fórmula con él, Bullrich aclaró que el Presidente no le ofreció la vicepresidencia y evitó dar pistas sobre el lugar que podría ocupar. Sin embargo, reivindicó su propio caudal político: “No que te bajen los votos del número uno, sino que vos también aportás votos”, sostuvo, al plantear que los dirigentes deben construir una representación propia dentro del partido.

Cuando volvieron a preguntarle por una posible postulación, respondió con un escueto “No comments”.

Javier Milei y Patricia Bullrich en la Casa Rosada

Las declaraciones también se producen después del encuentro que Bullrich mantuvo con Milei en Olivos el 9 de octubre. Tras una reunión que, según trascendió, se extendió durante unas dos horas, la senadora publicó en X: “Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”.

A su vez, el mandatario confirmó el encuentro con un mensaje en redes sociales: “Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA”.

Días antes, la senadora había cuestionado distintas decisiones del Gobierno de Javier Milei. Entre ellas, objetó el tratamiento de los cambios vinculados con Discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027, reclamó “una mesa política donde las cosas se discutan” y puso en duda el momento para avanzar con modificaciones a la Ley de Tierras.

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También anunció que votaría en contra del pliego de la fiscal Susana Pernas, propuesta por el Poder Ejecutivo, por su actuación en el caso Chocobar.

Bullrich también presiona por un cambio en las PASO

La senadora aprovechó la entrevista para referirse a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuando el oficialismo busca reunir los apoyos necesarios en el Congreso para modificar el sistema.

Bullrich defendió el cambio y cuestionó el efecto que las primarias tuvieron sobre Juntos por el Cambio en 2023, cuando compitió con Rodríguez Larreta por la candidatura presidencial. “Quedó herida nuestra coalición y muchos votos luego fueron a (Sergio) Massa”, resumió.

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De todos modos, marcó un límite temporal: “En los años de elección no se cambian las leyes electorales. Eso es un concepto aceptado por la política”, en alusión a la necesidad de evitar que quede atravesada por la disputa electoral. “Entonces, el esfuerzo tiene que ser lo antes posible y como máximo hasta el 30 de diciembre”, remarcó.

También advirtió que una eventual suspensión podría demorar las definiciones electorales: “Si no hay PASO, fijate que ya te vas a agosto”.

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Sobre las negociaciones parlamentarias, se mostró más cauta que otros dirigentes del oficialismo. “Diego (Santilli) es un optimista consuetudinario, siempre te dice que está todo bien”, dijo, antes de explicar que ella mantiene conversaciones con los senadores para conocer sus posiciones.

MV/AF