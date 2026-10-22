Damián Di Pace sobre la economía: “Probablemente Argentina en el mes de septiembre entra en recesión”

La falta de organización de los gastos cotidianos puede generar pérdidas económicas que pasan inadvertidas en la economía familiar. Según un relevamiento de Focus Market, el 55% de los argentinos reconoce haber tenido pérdidas por desorden u olvido al pagar sus cuentas, mientras que las dificultades para llegar a fin de mes aparecen como el principal motivo de discrepancia en el manejo del dinero compartido.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que administrar en conjunto los ingresos y los gastos puede ayudar a reducir esos costos. Además, advirtió que hablar de dinero sigue siendo un tema incómodo incluso entre parejas y que las diferencias en la administración financiera pueden afectar los vínculos. “Muchas pérdidas del vínculo se dan por la mala o no coincidencia en la administración financiera”, sostuvo.

El relevamiento identificó tres costos asociados con la administración de los gastos compartidos: el tiempo destinado a organizar cuentas y reclamar transferencias, el dinero que permanece sin generar rendimientos y las pérdidas por desorden u olvido en los pagos.

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Según Di Pace, el 48% de las personas señala las dificultades para llegar a fin de mes como motivo de discrepancia en la administración del dinero. Frente a esa situación, el especialista planteó la importancia de anticipar los ingresos y organizar los compromisos financieros. “Porque para partir de la administración del gasto tenés que partir de la previsión del ingreso”, explicó.

El tiempo destinado a ordenar las cuentas también tiene un costo. El estudio encontró que el 52% de los encuestados dedica entre media hora y dos horas mensuales a organizar gastos compartidos, revisar comprobantes o reclamar transferencias. Otro 32% destina más de dos horas por mes a esas tareas.

Focus Market estimó que el costo de oportunidad de ese tiempo alcanza los $132.507 anuales. A ese monto se suman las pérdidas vinculadas con el dinero que no genera rendimientos y los recargos derivados de los pagos fuera de término. “Si nosotros sumamos estas tres situaciones y costos de no administrar los gastos compartidos y prever efectivamente la planificación hogareña, social, o conjunta que puedas ver en determinado grupo de personas, al año como mínimo, por la incidencia más baja de omitir estas acciones, tenés un costo de 260.237 pesos al año”, detalló.

Y aclaró el alcance del cálculo: “No estamos incorporando cuotas de los chicos del colegio, prepagas, etc. Lo más básico de lo más básico”. Para el economista, esa estimación muestra por qué conviene organizar los gastos compartidos y anticipar los vencimientos, en lugar de asumir que los pequeños olvidos no tienen consecuencias.

El dinero que no rinde

Otro de los puntos del relevamiento es el rendimiento que puede generar el dinero disponible entre el momento en que una persona cobra y la fecha en que debe afrontar sus obligaciones. Di Pace señaló que siete de cada diez argentinos no hacen rendir ese dinero mientras esperan el vencimiento de sus cuentas.

Durante la entrevista se mencionó como ejemplo un "ingreso mensual de $1.190.000, similar al que podría percibir un trabajador de comercio. Si ese dinero permanece inmovilizado durante diez días al mes, el costo de oportunidad se acumula a lo largo del año".

Di Pace llevó el ejemplo a una economía familiar con dos ingresos. “Duplicás ese ingreso, ponelo en un salario promedio en argentino de 2 millones, como es cuenta compartida, duplícalo por dos ingresos promedios en Argentina, te estaría dando 240.000 pesos solamente eso”, explicó. En ese sentido, insistió en que las pérdidas no siempre aparecen como un gasto evidente. “Por lo cual efectivamente hay un costo oculto detrás de no tomarse ese ejercicio”, advirtió.

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El desorden y los olvidos también suman costos. “Y esto es interesante, porque en la base amplia que hicimos nosotros, encontramos que el 55% reconoce que efectivamente tiene pérdidas por desorden y olvido al pagar sus cuentas”, explicó. De ese total, detalló que el 40% incurre en esos errores entre una y tres veces, mientras que al 15% le sucede más de tres veces.

Cómo se dividen los gastos

La investigación también indagó cómo organizan los argentinos los gastos compartidos. Los resultados muestran distintas modalidades de administración: el 30% divide los gastos en partes iguales, el 26% los distribuye por rubros y el 16% aporta en función del nivel de ingresos de cada integrante. Por su parte, el 15% paga según quién tenga dinero disponible en el momento, mientras que el 13% reúne los ingresos en un fondo común. Además, el 12% manifestó una sensación de desigualdad en el aporte económico.

Para Di Pace, estas diferencias reflejan que no existe una única forma de organizar las finanzas compartidas. La dificultad aparece cuando la distribución de los gastos no coincide con los ingresos, las posibilidades económicas o las expectativas de quienes participan. “Porque para partir de la administración del gasto tenés que partir de la previsión del ingreso”, reiteró el especialista al explicar por qué resulta importante conocer los recursos disponibles antes de definir cómo se pagan las obligaciones.

El relevamiento también mostró que la administración financiera puede incidir en la relación de pareja. En ese marco, Di Pace advirtió: “Muchas pérdidas del vínculo se dan por la mala o no coincidencia en la administración financiera. La falta de acuerdos sobre quién paga, cuánto aporta cada uno y cómo se distribuyen las obligaciones puede sumar tensiones a los gastos cotidianos".

Recesión e incertidumbre

Durante la entrevista, Di Pace también analizó la situación económica argentina y la posibilidad de que el país ingresara en una recesión técnica, definida por dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica “Probablemente Argentina, con el dato de ayer, en el mes de septiembre entra en recesión”, afirmó.

Para Di Pace, la inversión es una de las variables necesarias para impulsar el crecimiento. “Para que la economía crezca, la inversión privada tiene que crecer”, remarcó. También identificó al crédito como otro mecanismo que podría contribuir a revertir una caída de la actividad.

El analista relacionó las dificultades para invertir con la incertidumbre sobre el rumbo económico y las diferencias entre los modelos de país que se discuten. Esa falta de previsibilidad, explicó, complica las decisiones empresariales que requieren planificar a mediano y largo plazo.

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“Vos tenés una elección en la cual se plantean dos modelos. Un modelo de país hacia adelante, con estabilidad desde el punto de vista fiscal, una previsibilidad desde el punto de vista monetario, e incentivos hacia la inversión privada. Y otro modelo donde plantea mayor injerencia del sector público, mayor nivel de contribución tributaria, y mayor nivel de participación por parte del sector público en las decisiones del sector privado”.

En ese escenario, una decisión que implica modificar el funcionamiento de una empresa puede quedar condicionada por la posibilidad de que cambien las condiciones económicas. “Imagínate lo que es tomar una decisión privada en estos términos. Eso es lo que está pasando”, sostuvo Di Pace.

Liquidez y decisiones financieras

Consultado sobre cómo deberían prepararse las empresas ante ese escenario, Di Pace destacó la importancia de administrar el flujo de fondos y evitar la acumulación de stock sin una lectura precisa de la demanda.

“Stockearse es el peor negocio en el mundo, administrar el flujo sobre el stock es el mejor negocio”, afirmó. Con esa definición, puso el foco en la necesidad de priorizar el manejo de los recursos y seguir de cerca el movimiento de los productos, en lugar de acumular mercadería sin evaluar su salida.

El economista también señaló que "las compañías necesitan observar el comportamiento de sus clientes, tanto en la cadena de valor como en el comercio minorista". En un contexto de actividad incierta, la administración del stock y de los fondos disponibles forma parte de las decisiones que pueden incidir sobre el funcionamiento cotidiano de los negocios.

A la vez, advirtió que "disponer de liquidez tiene un costo de oportunidad, porque ese dinero podría destinarse a otras inversiones". Pero financiar el capital de trabajo también puede resultar costoso cuando las tasas se mantienen elevadas, por lo que las empresas deben evaluar cuánto dinero necesitan conservar disponible y cómo cubrir sus obligaciones.

Finalmente, Di Pace vinculó la previsibilidad fiscal y monetaria con la posibilidad de reducir los riesgos que enfrentan las empresas. “La estabilidad fiscal y monetaria acota los problemas, mantiene el mismo debate, pero acotar los problemas dentro del mismo debate también tiene la posibilidad de encontrar soluciones”, concluyó.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio (90.7 FM), en el programa "Es por aca" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.