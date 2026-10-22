Ranking de barrios privados en Córdoba: cuáles tienen las expensas más caras en 2026

Las expensas son uno de los principales gastos para quienes viven en barrios privados y countries de Córdoba. Si bien el monto mensual puede variar ampliamente entre urbanizaciones, el tamaño de los terrenos modifica por completo la comparación.

Un relevamiento de distintos desarrollos inmobiliarios muestra que Las Delicias encabeza el listado por monto total, con una expensa promedio de $1.350.000 mensuales para lotes de unos 1.500 metros cuadrados.

Sin embargo, al analizar el valor por metro cuadrado aparecen otros barrios con un costo relativo aún mayor.

Los barrios privados con las expensas más altas

Entre los desarrollos con lotes más pequeños, Chacra del Norte registra el mayor valor por superficie.

Ranking por costo por metro cuadrado:

Chacra del Norte: $245.000 de expensas para lotes de 180 m² ($1.360 por m²).

Colinas de Manantiales: $207.000 para lotes de 180 m² ($1.150 por m²).

Greenville: $210.000 para lotes de 190 m² ($1.105 por m²).

Docta: $186.000 para lotes de 180 m² ($1.036 por m²).

Altos de Manantiales: $360.000 para lotes de 360 m² ($1.000 por m²).

Miradores: $238.000 para lotes de 250 m² ($952 por m²).

Las Delicias: $1.350.000 para lotes de 1.500 m² ($900 por m²).

Campo Chico: $270.000 para lotes de 360 m² ($750 por m²).

Los countries con lotes grandes

En los countries tradicionales, donde predominan terrenos de mayor superficie y una amplia oferta de amenities, las expensas mensuales son más elevadas, aunque el costo por metro cuadrado disminuye considerablemente.

Los valores relevados son los siguientes:

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Siete Soles: $422.000 para lotes de 630 m² ($670 por m²).

Cañuelas: $400.000 para lotes de 700 m² ($571 por m²).

San Isidro: $335.000 para lotes de 642 m² ($522 por m²).

La Rufina: $420.000 para lotes de 900 m² ($467 por m²).

La Cascada: $678.000 para lotes de 1.500 m² ($452 por m²).

La Deseada: $356.000 para lotes de 1.200 m² ($297 por m²).