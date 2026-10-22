Denuncias y polémica en la higiene urbana: quién es el asesor con pasado en el Surrbac y en Talleres que rodea al titular del Coys

Santiago Pinsiroli, presidente del Ente Córdoba Obras y Servicios (Coys) desde mayo de 2025, construyó en los últimos meses una exposición poco habitual para el titular de un organismo municipal. Sus videos en TikTok e Instagram, con tomas aéreas de drones, lo muestran junto a los operarios de la higiene urbana.

En las últimas semanas esa visibilidad creció con una sucesión de denuncias penales: una contra 18 cooperativas de reciclado, otra contra el Surrbac y una tercera contra un dirigente gremial por supuestas amenazas.

En ámbitos políticos y municipales consultados por PERFIL CÓRDOBA atribuyen parte de ese armado a la asistencia de Nazareno Fermanelli, aseguran quienes forman parte del conflicto que enfrenta al funcionario con el Surrbac.

El propio Pinsiroli rechaza cualquier aspiración. "Yo no tengo ninguna ambición política y no soy títere de nadie", sostuvo ante La Voz, y agregó que tomó decisiones solo, sin el acompañamiento de nadie. En el entorno de la gestión, algunos funcionarios cuestionan en off sus publicaciones en redes y las interpretan como una jugada que excede lo administrativo.

Fermanelli, su asesor, no es un nombre nuevo en la política y el fútbol de Córdoba. En diciembre de 2014, como socio de Talleres, presentó una denuncia penal por presunta estafa, evasión impositiva calificada, lavado de activos y asociación ilícita contra el Fondo de Inversión que administró el club entre 2010 y 2014. El 1 de octubre de 2015, por orden del fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, la Policía Federal y personal de la AFIP allanaron la sede social de Talleres y las oficinas de Rodrigo Escribano, entonces vicepresidente de la institución.

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Aquella causa dejó una controversia sobre su perfil. Su abogado, Ricardo Moreno, lo definió como una persona cercana a los simpatizantes y a la tribuna de Talleres, mientras que el letrado Pablo Siri, que lo patrocinó en una primera instancia, negó que tuviera vínculos con La Fiel.

Desde el entorno del club afirmaron entonces que Fermanelli pertenecía a la barra. Moreno, que en esa época también defendía a referentes de la hinchada en otros expedientes, alcanzó este año una amplia repercusión pública por su defensa de Barrelier en el caso de Agostina Vega. En ese contexto, el intendente Daniel Passerini dispuso su reemplazo en la banca del Concejo Deliberante por el exsecretario Raúl La Cava, y el 4 de junio de 2026 el abogado renunció a su lugar de edil suplente en el bloque Hacemos Unidos por Córdoba.

Su trayectoria como asesor de imagen tiene un antecedente documentado. En septiembre de 2020, la intervención del Surrbac encontró un pago mensual de 114 mil pesos a Fermanelli por ese servicio. El contrato se dio de baja, pese a las gestiones que hizo a su favor el por entonces legislador oficialista Juan Manuel Cid.

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El dato resulta llamativo por el contexto actual: el funcionario que hoy denuncia al sindicato de recolectores sería asistido por quien, seis años atrás, cobraba del propio gremio para cuidar su imagen. Las fuentes sostienen además que Fermanelli mantiene vínculos con sectores sindicales y con funcionarios municipales de segunda y tercera línea. Ese aspecto no pudo ser corroborado y no se conoce, hasta ahora, que Fermanelli tenga un cargo ni un contrato formal con el Coys.

El trasfondo político está en el expediente. Pinsiroli llegó al Coys por decisión del intendente y su exposición crece en un año previo a la discusión electoral por la sucesión. El conflicto tiene así una base electoral, más allá de quien oriente la comunicación del funcionario.

Las denuncias de Pinsiroli tramitan en la Fiscalía en lo Penal Económico de primer turno, a cargo de Matías Bornancini, y por ahora no hay resolución sobre su mérito. Lo que queda por esclarecer es con qué objetivos y desde qué intereses Fermanelli asesora al titular del Coys.