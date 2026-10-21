Cristina y Máximo Kirchner podrán seguir por Zoom el inicio del juicio unificado por Hotesur y Los Sauces

El juicio oral contra Cristina Kirchner, su hijo Máximo y otros imputados por las causas Hotesur y Los Sauces comenzará este viernes 23 de octubre a las 10, luego de que el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) resolviera mantener la fecha de inicio y habilitar la participación virtual de los acusados durante la lectura de las acusaciones. La decisión permitirá que la expresidenta y el diputado nacional sigan la primera audiencia por Zoom, sin necesidad de trasladarse a los tribunales federales de Comodoro Py.

La resolución se conoció después de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenara unificar ambos expedientes en un único debate oral y público. Hasta la semana pasada, el tribunal había dispuesto que las causas se tramitaran por separado: el juicio por Los Sauces comenzaría este viernes y el correspondiente a Hotesur tenía fecha prevista para marzo de 2027. El fallo de Casación modificó ese esquema y obligó a reorganizar el inicio del proceso.

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El TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, adecuó las condiciones de participación de los imputados para cumplir con la decisión de la instancia superior. Según la resolución, la lectura de los requerimientos de elevación a juicio podrá realizarse con los acusados conectados de manera remota. Sin embargo, la autorización no se extiende a todas las etapas: las indagatorias de quienes sean convocados deberán desarrollarse de manera presencial.

La defensa de Cristina Kirchner y Máximo, a cargo del abogado Carlos Beraldi, había solicitado que ambos pudieran participar a distancia. Entre los argumentos expuestos, señaló que el diputado nacional debe cumplir con sus obligaciones institucionales y que los dos acusados conocen el contenido de las acusaciones, por lo que podrían seguir la audiencia sin estar físicamente en la sala.

La decisión del tribunal resuelve así una cuestión práctica sobre la apertura del juicio, pero no modifica el alcance de las acusaciones ni el proceso de fondo. El debate buscará determinar si existieron maniobras de lavado de activos y asociación ilícita vinculadas con los negocios inmobiliarios y hoteleros de la familia Kirchner.

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Por qué Casación ordenó unificar Hotesur y Los Sauces

La decisión de reunir ambos expedientes fue tomada el martes por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia y defendió la facultad del tribunal oral para organizar el debate.

Los fiscales habían cuestionado la decisión original del TOF 5 de dividir el proceso en dos juicios. Argumentaron que la separación podía fragmentar la prueba y dificultar una evaluación conjunta de las presuntas maniobras investigadas. También advirtieron que tramitar los expedientes por separado implicaría duplicar etapas procesales, alegatos y sentencias, con las demoras que eso podría ocasionar.

La mayoría de Casación consideró que el tribunal oral no había fundamentado de manera suficiente por qué correspondía apartarse de la tramitación conjunta de las causas. Por eso, revocó el desdoblamiento y ordenó avanzar con un único juicio.

La defensa de los Kirchner se había opuesto a esa decisión y había pedido que se mantuviera el esquema establecido por el TOF 5. Sin embargo, el fallo de Casación modificó el calendario judicial y concentró en un mismo debate las acusaciones de los dos expedientes.

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Qué se investiga en las causas Hotesur y Los Sauces

Las investigaciones buscan establecer si existió un mecanismo de lavado de activos mediante operaciones comerciales entre empresas de empresarios contratistas del Estado y sociedades vinculadas con la familia Kirchner. La hipótesis de la acusación sostiene que los alquileres de inmuebles y habitaciones de hoteles habrían servido para canalizar fondos de origen ilícito.

En la causa Hotesur, el foco está puesto en la empresa hotelera de la familia y en los establecimientos Alto Calafate y Las Dunas. La acusación sostiene que empresas vinculadas con el empresario Lázaro Báez habrían pagado por habitaciones que, según la investigación, no utilizaban efectivamente. Para los fiscales, esas operaciones habrían permitido transferir dinero a sociedades relacionadas con los Kirchner.

El expediente Los Sauces, por su parte, investiga operaciones de alquiler de propiedades de la inmobiliaria familiar con empresas vinculadas a Báez y al Grupo Indalo, cuyos principales referentes son Cristóbal López y Fabián De Sousa. La fiscalía busca determinar si esos negocios fueron utilizados para encubrir pagos relacionados con beneficios obtenidos durante los gobiernos kirchneristas.

Cristina Kirchner está acusada de asociación ilícita en carácter de jefa y de lavado de activos. Máximo Kirchner, en tanto, está acusado como organizador de la presunta asociación ilícita y por lavado de activos. Ambos rechazan las acusaciones a través de sus defensas.

Entre los otros imputados figuran Báez, López y De Sousa, además de otros empresarios y personas vinculadas con las sociedades investigadas. El juicio deberá examinar la prueba reunida durante la instrucción y determinar las responsabilidades penales que correspondan, sin que las imputaciones impliquen por sí mismas una declaración de culpabilidad.

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El primer juicio oral de Máximo Kirchner

El inicio del debate también representa un hito judicial para Máximo Kirchner, que afrontará por primera vez un juicio oral en una causa por presunta corrupción. Para Cristina Kirchner, en cambio, se trata de un nuevo proceso judicial, luego de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad.

La expresidenta cumple prisión domiciliaria en el marco de esa condena y también enfrenta otras investigaciones judiciales. El juicio unificado por Hotesur y Los Sauces incorporará ahora en un mismo proceso las operaciones que la fiscalía atribuye a las sociedades hoteleras e inmobiliarias de la familia.

Las audiencias se realizarán en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, con un cronograma que contempla encuentros los lunes, viernes y sábados, además de jornadas adicionales previstas para avanzar con el debate.

La autorización para que Cristina y Máximo Kirchner sigan virtualmente la audiencia inicial no supone que el juicio haya perdido su carácter presencial. El tribunal deberá definir la participación de los imputados según la etapa procesal, y las indagatorias de quienes sean convocados se realizarán con asistencia física.

Con la fecha de inicio confirmada y los dos expedientes reunidos, el proceso comenzará este viernes con la lectura de las acusaciones. Será el punto de partida de un debate que buscará determinar si las operaciones comerciales investigadas constituyeron negocios legítimos o formaron parte de las maniobras de lavado de activos que sostiene la fiscalía.