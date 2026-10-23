RDI: una investigación periodística reveló 246 muertes en operativos policiales en Brasil

La violencia policial en Brasil quedó expuesta en una investigación periodística que reconstruyó 246 muertes vinculadas con intervenciones de la policía militar en San Pablo. En su columna en Ronda de Investigación, por +Perfil, la periodista Paula Bistagnino presentó el trabajo *A Política da Bala*, realizado por el medio independiente Metrópoles, que recibió el premio Gabo por su cobertura.

“De descubrir algo que algún poder está intentando ocultar, esa es la definición básica de la investigación periodística”, explicó Bistagnino al introducir el tema. Y agregó: “Es información que en general uno no encuentra en la superficie”.

La investigación sobre la violencia policial en Brasil

El equipo periodístico dedicó nueve meses a analizar documentos judiciales, informes forenses, fotografías y registros audiovisuales para reconstruir los hechos. Según explicó Bistagnino, el trabajo examinó 227 casos y contabilizó 246 muertes. “Pensá que hicieron esto sobre cada uno de los expedientes de la información que lograron obtener”, señaló al describir la dimensión de la investigación.

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Entre los resultados, la periodista destacó que 85 de las 246 personas fallecidas estaban desarmadas y que 47 recibieron disparos por la espalda. “Todas cosas que son indicadores claramente de gatillo fácil, lo que llamamos violencia institucional”, afirmó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil, al referirse a los datos obtenidos por el equipo.

Videos, testimonios y expedientes para reconstruir las muertes

Bistagnino destacó el enfoque multimedia del informe, que combina documentos judiciales con imágenes y audios para reconstruir las circunstancias de cada muerte. “Es muy impresionante”, expresó al presentar uno de los videos de la investigación, que muestra las diferencias entre la versión oficial de un operativo policial y las imágenes registradas por cámaras de seguridad.

La periodista también subrayó el valor del trabajo en un contexto en el que las investigaciones periodísticas requieren tiempo, recursos y equipos especializados. “Es muchísimo”, dijo al dimensionar el análisis de “90.000 páginas, efectivamente, y videos relacionados con 227 casos”.

Escuadrones de la muerte y violencia institucional en América Latina

Durante su análisis, Bistagnino vinculó los hallazgos con las denuncias históricas sobre escuadrones de la muerte en Brasil y señaló que la magnitud de la violencia y la impunidad presenta características diferentes de las observadas en Argentina.

“Históricamente hemos tenido grupos de paramilitares y parapoliciales, recordemos, si no, a la AAA, por ejemplo. Pero hoy no funciona de esta manera”, sostuvo.

La periodista también recordó que en Argentina existen casos de gatillo fácil, aunque remarcó las diferencias entre las realidades de ambos países.