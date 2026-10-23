Una víctima mortal y varios heridos: en RDC analizaron el ataque que reabrió el debate sobre el racismo en Francia

Un ataque armado en Trappes y Le Verrier, al oeste de París, abrió un debate político sobre el racismo y la islamofobia en Francia. Según explicó el periodista Juan Luis Francia en Ronda de Corresponsales por +Perfil, el agresor se desplazó en un Renault Clio gris y disparó contra distintas personas durante aproximadamente 15 minutos.

“En un primer momento se pensó que era un poco al azar, pero después se vio que las víctimas de sus disparos tenían en común que eran o musulmanes o personas africanas”, planteó Francia. El periodista señaló que el ataque dejó una víctima mortal, un hombre africano de 26 años, y varios heridos, entre ellos una niña de 12 años que recibió múltiples disparos cerca de una mezquita.

El ataque en Trappes y los indicios de un crimen racista

“O sea que los sitios también, aparte de las víctimas, los espacios por donde transcurrió, también llevan a pensar de que se trata de un crimen racista”, aseveró el periodista.

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El atacante fue detenido con vida y quedó a disposición de las autoridades. Francia indicó que se trataba de un ciudadano francés identificado como Kevin Blanco.

El alcalde de Trappes denunció las amenazas racistas

Tras el ataque, el alcalde de Trappes denunció las amenazas racistas y de muerte que reciben habitantes musulmanes y afrodescendientes de la localidad. Para Francia, sus declaraciones pusieron sobre la mesa una problemática que suele quedar relegada en el debate público.

Luego, manifestó que “entonces abrió como un tema, a la par de la tragedia, abrió a los medios un tema que es como un tabú también, ¿no? El fuerte racismo que subsiste en la sociedad francesa, en particular contra los musulmanes, y él calificó directamente este atentado como islamófobo y racista”.

El periodista destacó que el jefe comunal también cuestionó la responsabilidad de los discursos públicos que alimentan la xenofobia. “Esto, por supuesto, abrió el debate político, inmediatamente a la par de los análisis que se hacían desde el punto de vista criminal”, resaltó en +Perfil.

Las reacciones políticas y el debate sobre la islamofobia

Francia advirtió que parte de la derecha y de la extrema derecha evitó referirse específicamente al componente racista del ataque. También señaló que algunos dirigentes conocidos por sus declaraciones contra los musulmanes y los inmigrantes guardaron silencio.

En ese contexto, planteó una diferencia en el tratamiento político de distintos episodios de violencia: “Porque fíjense que cuando ha habido acciones que hemos visto el 17 de octubre pasado, inmediatamente se acusó a la ultraizquierda, no sabemos realmente porque no hay pruebas, pero se habló de ultraizquierda muy abiertamente, y aquí hay que ser prudentes, hay que investigar”.