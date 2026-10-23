Argentina mantiene un extenso historial de presupuestos incumplidos: en RDI se analizaron las última proyecciones económicas

Durante su intervención en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el periodista Leandro Bravo repasó los incumplimientos de las proyecciones económicas de los últimos 15 años, comparó las estimaciones oficiales con los resultados de inflación, dólar y crecimiento, y advirtió sobre el impacto de los recortes presupuestarios y las obligaciones que el Estado deja de cumplir.

Bravo repasó la evolución de variables como el dólar, la inflación y el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), y señaló que las estimaciones oficiales no siempre reflejaron lo que finalmente ocurrió.

Inflación y dólar: las proyecciones que quedaron lejos de los resultados

Al referirse a 2023, Bravo destacó la distancia entre las previsiones y los resultados: “Que es la cruz que cargó el frente de todos con una inflación que se estipulaba en 60% y superó los 200 puntos”.

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También describió la diferencia entre el dólar presupuestado y su cotización efectiva: “La ley de presupuesto de ese año para el ejercicio 2023 estipulaba un valor de dólar menor a 300 pesos y como vemos acá en pantalla superó lo que fueron los 800 pesos”.

En relación con los presupuestos de la gestión de Javier Milei, explicó que, “en los dos primeros años de Milei, 2024 y 2025, no hubo una ley de presupuesto, la Cámara de Diputados no lo trató”. Según detalló, ambos ejercicios funcionaron con presupuestos prorrogados, mientras que en 2026 el Gobierno contó con su primera ley de presupuesto.

Inflación, dólar y crecimiento: las metas del Gobierno

Bravo cuestionó la distancia entre las metas oficiales y los resultados económicos. Sobre la inflación, en +Perfil, afirmó: “Tenemos en pantalla que el Gobierno proyectaba para este año que transcurrimos una inflación anual del 10% y lo superamos en los primeros tres meses, ya llegamos a lo que es el 21% todavía falta octubre noviembre y diciembre”.

En cuanto al crecimiento económico, contrapuso la previsión oficial con las estimaciones de consultoras privadas: “Tenés una estipulación de 5,4 de crecimiento, lo que realmente va a terminar pasando, muchas consultoras te dicen que va a llegar a rozar, lo que es como techo, el 2,1%”.

El periodista también se refirió al tipo de cambio y recordó los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, tras la eliminación del cepo cambiario. Según señaló, “ya superó ese 1400 por lejos”, en referencia al techo de la banda cambiaria anunciado por el funcionario.

El superávit fiscal y el costo de los recortes

Otro punto central fue el superávit fiscal que destaca el Gobierno. Bravo sostuvo que el resultado primario proyectado por la administración de Milei rondaría un valor inferior al previsto: “Sin embargo, más o menos va a rondar lo que es el 1,2”.

A continuación, cuestionó la forma en que se consigue ese resultado: “Ese superávit que el Gobierno actual, el Ministerio de Economía de Luis Caputo tiene bajo su premisa económica es a base de lo que es el recorte presupuestario a discapacidad, jubilaciones, todo lo que venimos tratando acá”.