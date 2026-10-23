RDC: afirman que el voto indeciso puede definir una contienda muy igualada en las elecciones de Brasil

Con las encuestas que anticipan una segunda vuelta muy ajustada entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, el analista Marcelo Angeletti señaló en Ronda de Corresponsales por +Perfil el peso del voto indeciso, cuestionó la estrategia electoral del oficialismo y advirtió sobre los desafíos de gobernabilidad y pacificación que enfrentará el próximo presidente.

Con los sondeos de Datafolha y Real Time Big Data mostrando una disputa prácticamente igualada, Angeletti describió un escenario marcado por la expectativa, pero también por el escepticismo de una parte del electorado: “Bueno, la sensación depende de quién se trate. Los que están por un partido y por otro están muy implicados, están con mucha expectativa y hay una parte, y creo que este es el key de la cuestión, que está un poco desmotivada y un poco, digamos, escéptica en relación a lo que está ocurriendo”.

El voto indeciso y el rechazo a los candidatos en una elección polarizada

El analista consideró difícil anticipar cómo actuarán los votantes desencantados con la política, que podrían incluso abstenerse. También destacó que algunos dirigentes de la ultraderecha y sectores de centro ya expresaron su rechazo a Flávio Bolsonaro. “Es muy difícil predecir lo que va a ocurrir y que, en definitiva, es lo que va a decidir la elección, porque, como ustedes ven, está muy, muy peleada por voto a voto”, planteó.

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Para Angeletti, la elección brasileña refleja una tendencia internacional en la que el rechazo a un candidato puede pesar más que la adhesión al otro: “Absolutamente, absolutamente. Es uno de los máximos exponentes este escenario brasileño, de esto. Sí, sí, por supuesto”.

En ese contexto, sostuvo que los sectores de derecha y ultraderecha aprendieron a desenvolverse mejor en escenarios de confrontación. Sobre el debilitamiento del centro político, explicó: “Diríamos que estamos en escenarios polarizados, donde el centro está muy desdibujado”.

Además, aclaró que los llamados estados testigo no permiten establecer predicciones con respaldo estadístico sobre el resultado nacional: “Entonces, lo que se pueda decir es como lo que uno aprende de la experiencia, pero en términos de una fundamentación metodológica, estadística, no se puede decir nada”.

Cuestionamientos a la estrategia electoral del PT

Uno de los principales señalamientos del analista estuvo dirigido a la campaña de Lula. Según explicó, el oficialismo no logró interpretar suficientemente el malestar cotidiano de una parte de la sociedad. “Primero, sabemos muy bien que la gente está muy desilusionada con el sistema democrático actual. No porque no tenga un acuerdo con la idea de la democracia, sino porque hay una percepción de que los referentes políticos no los representan”, expresó en Ronda de Investigación por +Perfil.