Calzado chino por menos de US$ 2 el par: en RDEco analizaron el riesgo para los fabricantes argentinos

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), Horacio Moschetto manifestó su preocupación por la política económica del Gobierno y sostuvo que la apertura comercial no estuvo acompañada por medidas para fortalecer la producción nacional. “El criterio se recibe con mucha preocupación, algo que nosotros preveíamos y lo anticipamos”, afirmó, y advirtió sobre el riesgo de una mayor caída de la actividad industrial.

El dirigente señaló que se redujeron aranceles y tasas estadísticas, además de eliminarse los valores criterio para las importaciones, sin que esas decisiones fueran acompañadas por herramientas que mejoraran las condiciones de competencia de los fabricantes argentinos. Según explicó, la situación es especialmente delicada ante el vencimiento de una medida antidumping contra el calzado procedente de China.

Importaciones de calzado chino y contrabando: la advertencia de la industria

Moschetto aseguró que el sector presentó documentación para demostrar que “el calzado chino viene subsidiado, se vende más barato acá que en el país de origen”. Como ejemplo, mencionó que durante el año pasado ingresaron a Chile más de 30 millones de pares a menos de dos dólares.

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En ese contexto, lanzó una advertencia sobre las consecuencias que podría tener una mayor entrada de productos a precios bajos: “Si hoy estamos viviendo una situación compleja, si recibimos 30 millones de pares a menos de 2 dólares, yo creo que corre peligro el futuro del sector”. También recordó los casos de Chile y Uruguay, donde, según indicó, la industria local del calzado prácticamente desapareció pese a contar con tradición productiva.

Otro de los problemas señalados fue el ingreso de mercadería de contrabando y falsificada. Moschetto estimó que circulan más de 10 millones de pares por el país y remarcó que el problema no se limita a las fronteras, sino que alcanza rutas, provincias, ciudades y pueblos.

“Eso cada vez nos hace menos competitivos y para poder mantener los puestos de trabajo, cada vez trabajamos con menos rentabilidad”, explicó. Además, señaló que indumentaria y calzado se ubicaron entre los sectores cuyos precios crecieron por debajo de la inflación, de acuerdo con los datos del INDEC que mencionó en la entrevista.

Exportaciones de calzado argentino: calidad, cuero y nuevos mercados

Pese al escenario adverso, Moschetto destacó que las empresas trabajan para ampliar su presencia internacional. La producción argentina exporta principalmente calzado de cuero hacia Chile, Uruguay y Paraguay, además de realizar envíos a Estados Unidos y, en menor volumen, a algunos países europeos.

“Tenemos excelente calidad de la materia prima, tenemos muy buena mano de obra”, sostuvo. Entre las estrategias para ganar mercados, mencionó las misiones comerciales, la llegada de compradores extranjeros y los acuerdos de asociación con fábricas brasileñas.